Stellantis va suspendre la production de trois usines françaises en octobre

Stellantis Sochaux – Centre R&D Belchamps à Sochaux

Stellantis a ‌annoncé mardi un arrêt temporaire de la production ​dans trois usines françaises pendant une partie du mois d'octobre, le groupe automobile franco-italo-américain justifiant notamment cette ​décision par une disponibilité insuffisante de certaines batteries.

Un porte-parole a ​précisé que l'usine de Sochaux (Doubs) ⁠verrait sa production être suspendue entre le ‌23 et le 30 octobre, celle de Rennes (Ille-et-Vilaine) du 22 au 30 octobre et ​celle de Mulhouse (Haut-Rhin) ‌du 15 au 30 octobre.

"Cette décision ⁠est liée à une disponibilité insuffisante de certaines batteries destinées aux versions Long Range de nos véhicules ⁠électriques", a ‌dit un porte-parole de Stellantis au sujet ⁠de l'arrêt à Sochaux, précisant que les ‌représentants du personnel avaient été informés.

"La demande ⁠pour ces versions est soutenue, en particulier ⁠de la ‌part des clients professionnels et reste supérieure aux capacités ​actuelles d'approvisionnement. Dans ‌ce contexte, nous adaptons temporairement notre programme de production afin de rester ​alignés avec les besoins du marché et d'éviter la constitution de stocks de véhicules ⁠qui ne correspondent pas à la demande des clients", a-t-il ajouté.

Les raisons de l'arrêt de l'usine de Rennes, qui fabrique la Citroën C5 Aircross, sont similaires, a poursuivi le porte-parole.

(Dominique Patton, Version française ​Benoit Van Overstraeten)