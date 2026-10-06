Wall Street imperturbable face aux taux

A l'ouverture de la séance ce mardi, les marchés actions américains devraient poursuivre leur mouvement haussier en dépit de la forte progression des taux d'emprunt. Avant les premiers échanges, le S&P 500 est attendu en hausse de 0,41%. Le Dow Jones devrait s'adjuger 0,48%. Inscrivant un nouveau record en séance la veille (27 544,06 points), le Nasdaq 100 devrait gagner 0,46%.

Hier, le rendement des T-Bonds à 10 ans avait atteint 5,3%, un niveau qui n'avait plus été observé depuis près de 25 ans. Cette situation pèse sur les perspectives entourant la stratégie de politique monétaire de la Fed, alors que l'économie américaine continue de montrer des signes de résilience.

Un climat macroéconomique sous la pression des tensions au Moyen-Orient

Outre les agitations sur le marché obligataire, l'environnement international reste marqué par la géopolitique où l'impasse persiste entre l'Iran et les Etats-Unis.

Washington a averti hier qu'il sanctionnerait les institutions financières internationales en cas de transactions effectuées avec l'Iran ou le secteur bancaire iranien. "Ces institutions qui continuent d'effectuer des transactions avec des établissements financiers iraniens visés par des sanctions pourraient faire l'objet de mesures à tout moment, sans préavis, et doivent prendre des mesures immédiates pour mettre fin à ces activités et à ces relations", a écrit le Trésor américain dans un communiqué. Dans celui-ci, il est mentionné que le gouvernement iranien exploite des "canaux bancaires parallèles" afin de contourner les sanctions américaines.

Une escalade militaire qui maintient la pression sur l'énergie

Sur le terrain militaire, les Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont annoncé hier avoir frappé l'aéroport international de Ryad, la capitale saoudienne ainsi qu'une raffinerie du géant pétrolier Aramco. Ces attaques ont été menées notamment à l'aide de drones, de missiles balistiques et de missiles de croisière, a affirmé le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree.

Par ailleurs, un pétrolier a été touché hier par "un projectile non identifié" dans le détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.

Malgré ce contexte pesant, les cours du pétrole continuent de se replier. Avant 15h, le baril de Brent perd 2,75% à 97,46 dollars. Le WTI américain recule de 2,43% à 87,15 USD.

"Malgré les estimations de certains observateurs d'une augmentation conséquente des flux pétroliers passant par le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole et du gaz restent élevés. La témérité de certains transporteurs et la protection qu'assurerait la marine américaine expliqueraient cette évolution. Néanmoins, le marché reste prudent et maintient une prime élevée sur le prix des hydrocarbures (le prix du baril de Brent reste au-dessus de 100 dollars). Sans un accord sur une garantie de sécurité sur le passage, cette prime devrait rester présente", a souligné ce matin Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM.

Energies propres : Google conclut un accord de 20 ans avec Constellation Energy

Tout en gardant un oeil sur le conflit américano-iranien, les investisseurs restent attentifs à l'actualité des sociétés cotées.

Google (filiale d'Alphabet) et Constellation Energy (entreprise américaine de production et de distribution d'énergie) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique dans les énergies propres. Cet accord permettra d'injecter 890 mégawatts (MW) de nouvelle capacité nucléaire sur le réseau électrique PJM (grand gestionnaire de réseau électrique régional aux Etats-Unis) pour répondre à la demande croissante et renforcer la stabilité du réseau. Il s'agit d'un contrat d'achat d'électricité sur 20 ans qui permettra de financer de nouveaux équipements dans 11 centrales nucléaires de Constellation Energy situées dans l'Illinois, en Pennsylvanie et dans le New Jersey.

En outre, KKR rachète Gen II Fund Services pour 5,1 MdsUSD dette comprise. Administrateur de fonds au service des marchés privés, Gen II Fund Services tient la comptabilité de plus de 2 000 MdsUSD de capitaux de fonds privés.

De son côté, SpaceX cherche à obtenir l'autorisation de construire un gazoduc dans le comté de Brevard, en Floride, afin d'approvisionner ses activités de lancement à Cap Canaveral. Sa filiale Coastal Connect Services a déposé une demande pour une infrastructure de 32,4 miles, soit environ 52 kilomètres, et de 16 pouces de diamètre. Le gaz naturel serait acheminé depuis le réseau inter-Etats Florida Gas Transmission jusqu'aux installations de SpaceX, qui utilise du méthane liquide comme ergol pour ses fusées Starship.

Par ailleurs, l'accord de licence de 20 milliards de dollars conclu entre Nvidia et Groq fait l'objet d'une plainte déposée par deux ingénieurs et actionnaires de la société d'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times. Benjamin Serebrin et Joshua Rubin accusent le conseil d'administration de Groq d'avoir cédé de manière inappropriée des actifs technologiques majeurs et plusieurs ingénieurs clés.

Au chapitre statistiques, au mois d'août, le déficit de la balance commerciale américaine s'est élevé à 105,60 milliards de dollars, contre une prévision à 100,80 milliards de dollars. En juillet, le déficit avait atteint 92,80 milliards de dollars.