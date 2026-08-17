Wall Street hésite malgré un Empire State au plus haut

En dépit d'un indice Empire State au plus haut, Wall Street entame la semaine dans une certaine hésitation, des rendez-vous prévus tels que les minutes de la Fed ou les résultats de Walmart pouvant inciter les investisseurs à la prudence.

Après environ une heure et demie de cotations, les principaux indices actions américains évoluent de façon contrastée, avec des replis de près de 0,2% à 7 773 sur le S&P 500 et de 0,4% à 53 537 sur le Dow Jones, mais un gain de 0,3% à 30 131 sur le Nasdaq 100.

L'indice Empire State de la Fed de New York, relatif aux conditions générales d'activité des entreprises dans l'État de New York, est passé de 15,60 en juillet à 20,60 en août, un plus haut depuis plus de quatre ans, alors même qu'un repli autour de 10,60 était anticipé.

La Fed de New York précise que les nouvelles commandes et les expéditions ont enregistré de solides progressions, mais aussi que les carnets de commandes non satisfaites ont sensiblement augmenté, que les délais de livraison se sont nettement allongés et que les stocks ont diminué.

Des indicateurs, les minutes de la Fed et des résultats à paraître cette semaine

Parmi les autres indicateurs macroéconomiques attendus dans les prochains jours figurent l'indice Philly Fed, les chiffres de la construction résidentielle et de la production industrielle, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board.

Les intervenants devraient aussi se tourner, en milieu de semaine, vers les "minutes" (compte rendu) de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, pour y chercher des indices sur le calendrier des futures hausses de taux d'intérêt.

"Le procès-verbal de juillet sera obsolète compte tenu du flux de données les plus récentes. Néanmoins, nous chercherons à avoir une idée du nombre de participants du FOMC qui auraient voulu une hausse", précise-t-on chez Bank of America Securities.

Sur le plan des publications d'entreprises aux États-Unis, la semaine sera dominée par celles de distributeurs comme Walmart et Target, ainsi que par celles des chaînes de bricolage Home Depot et Lowe's, ou encore du fabricant de machines agricoles Deere.

EyePoint et Mobileye : des visions opposées

Dans l'actualité de ce lundi, EyePoint s'effondre de 71% après la publication par la société biopharmaceutique des résultats préliminaires d'un essai clinique de phase III évaluant son implant intravitréen chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge sous forme humide.

Mobileye Global avance de 2,7%, aidé par un relèvement de recommandation de Berenberg de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours ajusté de 10,8 à 11 USD, sur le titre de la société spécialisée dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), ainsi que dans les technologies et les solutions de conduite autonome.

Micron ( 6,4%) aligne une 5e séance consécutive de hausse à la Bourse de New York, porté par des commentaires favorables des analystes de Bank of America, qui viennent s'ajouter aux propos positifs déjà tenus par bon nombre d'autres professionnels.

L3Harris perd 3,3% à la suite de l'annonce du départ de Christopher Kubasik de ses fonctions de CEO et de membre du conseil d'administration, une enquête menée par le conseil ayant révélé des "comportements non conformes aux valeurs et au code de conduite" du groupe de défense.