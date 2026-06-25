Wall Street hésite malgré de solides résultats et des indicateurs positifs

La Bourse américaine hésite jeudi à Wall Street bien que Micron et Qualcomm aient fait état de résultats meilleurs que prévu, une bonne nouvelle qui relance l'intérêt pour le secteur des semi-conducteurs, tandis que les statistiques économiques publiées dans la matinée se sont également révélées globalement rassurantes.

A l'approche de la mi-journée, l'indice Dow Jones gagne 1,1% à 52 398,4 points, le S&P 500 prend 0,2% à 7 377,5 points, mais le Nasdaq Composite cède 0,5% à 25 362,1 points.

Plusieurs entreprises de la tech ont surpris les marchés par la qualité de leurs résultats et de leurs perspectives, comme le fabricant de puces mémoire Micron, qui grimpe de plus de 12% après avoir dévoilé dans la soirée d'hier des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions jugées particulièrement solides.

"Ces résultats confortent l'idée que la demande en infrastructures d'IA reste solide, malgré les craintes croissantes des investisseurs sur les niveaux de valorisations du secteur et l'ampleur des investissements consentis par les big techs ces derniers trimestres", souligne Frank Walbaum, analyste marchés chez Naga.com.

Cette impression favorable a été renforcée par les objectifs encourageants dévoilés par Qualcomm, qui gagne 2,3% dans la foulée et dans le sillage de la conclusion d'un partenariat avec Meta.

Ces bonnes nouvelles n'empêchent pas les investisseurs de poursuivre le mouvement de rotation sectorielle à l'oeuvre depuis un mois, qui les voit désormais privilégier des secteurs plus traditionnels comme l'industrie ( 2,2%) ou la santé ( 2,1%).

Dans ce contexte, l'indice sectoriel S&P 500 de la technologie poursuit sa consolidation des dernières semaines, avec un repli de l'ordre de 0,9%.

Une conjoncture toujours porteuse

Au chapitre économique, les indicateurs du jour ont dépeint une économie américaine à la fois résiliente et sous un contrôle relatif de l'inflation, un cadre particulièrement favorable aux actifs risqués.

A 2,1%, la croissance du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre est ressortie supérieure aux attentes, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une baisse inattendue, témoignant de la vigueur persistante de l'activité.

Du côté des prix, l'indice d'inflation de base "core PCE" - la mesure des prix privilégiée par la Réserve fédérale - s'est affiché strictement conforme au consensus, à 4,1% sur un rythme annuel.

Cette maîtrise apparente de l'inflation a immédiatement provoqué une détente sur le marché obligataire, provoquant un repli du rendement des emprunts d'Etat à dix ans, qui recule actuellement de 1,4 point de base à 4,388%, un plancher de plus d'un mois.

Dans la foulée, les investisseurs ont réduit leurs paris sur de futures hausses de taux d'intérêt, celui d'un resserrement à la fin juillet étant retombé à 29,9% contre 34,2% hier.

Si une augmentation des taux de la Fed reste globalement anticipée plus tard cette année, la perspective d'une pause monétaire sur le court terme continue d'emporter les suffrages.

Les opérateurs de marché vont désormais continuer de surveiller de près les développements géopolitiques ainsi que les prochaines publications économiques pour évaluer leur impact potentiel sur la trajectoire de la politique monétaire.