Wall Street: hésitation attendue malgré le PIB et Alphabet

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 et le Nasdaq-100, stables dans les deux cas, présagent un début de séance hésitant à Wall Street, malgré des données macroéconomiques plutôt rassurantes et une publication de bonne facture de la part d'Alphabet.



De bon augure avant le rapport officiel sur l'emploi vendredi, le secteur privé des Etats-Unis a créé 233.000 emplois en octobre, son plus haut niveau depuis juillet 2023 et un chiffre largement supérieur aux attentes, à en croire le cabinet ADP.



'Même en tenant compte du contexte de reprise post-ouragans, la croissance de l'emploi s'est montrée forte. En cette fin d'année, les embauches aux États-Unis s'avèrent robustes et globalement résilientes', réagit Nela Richardson, économiste en chef d'ADP.



Autre nouvelle satisfaisante, la croissance du PIB des Etats-Unis n'a ralenti qu'à un rythme annualisé de 2,8% au troisième trimestre 2024, 'marquant le huitième trimestre sur les neuf derniers avec une croissance supérieure à 2%', selon Michael Brown.



'Le calendrier des résultats est à nouveau chargé, Microsoft et Meta devant publier leurs résultats après la clôture', pointe aussi ce stratège chez Pepperstone, rappelant qu'Alphabet a dévoilé mardi soir des chiffres solides, en particulier concernant ses revenus de cloud.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a ainsi dévoilé un BPA en progression de 37% et des revenus en hausse de 15%, 'reflétant une forte dynamique à travers ses activités'.



Parmi les nombreuses autres publications d'entreprises récentes, les opérateurs pourront aussi réagir à celles de Mondelez, Visa et AMD d'hier soir, ou encore de Caterpillar, Eli Lilly, Biogen, AbbVie et Kraft Heinz de ce matin.





