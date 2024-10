Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: hésitant après les premiers trimestriels information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,1%) et le Nasdaq-100 (-0,2%) présagent une ouverture plutôt hésitante à la Bourse de New York, alors que vient de démarrer la saison des résultats de troisième trimestre avec plusieurs publications dans le secteur financier.



'Les consensus en matière de BPA ayant été abaissés d'environ 4% au cours du dernier trimestre, les entreprises ont de la marge pour surprendre positivement', pointait récemment Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone.



Publication-phare de la séance, JPMorgan Chase est attendu à peu près stable à l'ouverture, malgré l'annonce par l'établissement bancaire new-yorkais d'un BPA trimestriel meilleur que prévu, en hausse limitée de 1% à 4,37 dollars.



Les opérateurs pourraient réserver des accueils plus nettement favorables aux résultats dévoilés par le géant de la gestion d'actifs BlackRock, accompagnés d'un afflux net record, ainsi qu'à ceux de la banque californienne Wells Fargo, au-dessus des attentes.



Au chapitre macroéconomique, la tendance à une lente décrue de l'inflation américaine semble se confirmer avec la hausse annuelle des prix producteurs, qui a ralenti de 0,1 point le mois dernier à 1,8% en données brutes et à 3,2% en données sous-jacentes.



Une demi-heure après la cloche, les opérateurs doivent encore prendre connaissance de l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan, attendu en légère hausse par rapport à un niveau de 70,1 le mois dernier.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.