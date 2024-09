Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : hausse prudente, double record absolu du 'Dow' information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 23:53









(CercleFinance.com) - L'optimisme était au rendez-vous de cette 1ère séance du 4ème trimestre boursier : Wall Street réalise une entame prudente, sans faire d'étincelles, mais la dynamique haussière des 2 dernières semaines reste bien 'vivante'.



Le Dow Jones (+0,15%) et le S&P 500 (+0,3%) ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques de clôture, tandis que l'indice Nasdaq a progressé de 0,14%.

Le 'Dow' a été le seul à inscrire un double record (zénith intraday à 41.190) a été soutenu par Boeing (jusqu'à +2%) avec une hausse de salaires de +30% sur 4 ans pour faire cesser la grève.



Wall Street a décidé de privilégier la perspectives de futures baisses de taux et d'ignorer les avertissements sur résultats (Intel, Dollar Tree, FedEx, etc.), la morosité de l'économie chinoise, les valorisations les élevées de l'histoire (Wall Street 'pèse' plus de 2 fois le PIB américain).



La semaine qui s'ouvre s'annonce chargée en données 'macro', avec la possibilité que les nombreuses statistiques au programme des prochains jours ramènent les indices boursiers sur terre.



Cette première journée de la semaine a été principalement animée par la publication des PMI : la croissance dans le secteur privé américain ralentit très légèrement en septembre, à en croire le 'PMI composite' de S&P Global qui ressort à 54,4 en estimation flash, après 54,6 en données définitives pour le mois précédent.

La croissance de l'activité du secteur privé des Etats-Unis en septembre s'appuie sur une progression soutenue de celle des services, quoiqu'en légère décélération, tandis que le recul de la production manufacturière ralentit

La point d'orgue pour Wall Street coïncidera vendredi avec l'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis au titre du mois d'août.



Très surveillé par les marchés et par la Fed, cet indice devrait montrer une poursuite du processus de désinflation grâce au repli continu des prix de l'essence.



Avec cette statistique, les investisseurs tenteront d'avoir la confirmation que la tendance positive d'un atterrissage en douceur, marquée par un ralentissement de l'inflation et par une croissance plus modérée, est bien en train de s'ébaucher pour l'économie américaine.



En attendant, les marchés obligataires se sont montrés nerveux, avec une nette tension en matinée (+7Pts sur les T-Bonds à 3,797%, +6Pts sur le '30 ans' à 4,133%... mais la vapeur s'est inversée entre 17H et 22H et le '10 ans' finit peu inchangé à 3,752% (+2,5Pts, même écart sur le '30 ans' à 4,094%).

L'Or reste au zénith vers 2.625$/Oz, le pétrole s'effritait de 0,5% vers 71$ sur le NYMEX (PMI médiocre).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.