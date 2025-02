Wall Street: hausse en vue avec les résultats et indicateurs information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin suite à la publication des résultats meilleurs que prévu de Nvidia et d'une série d'indicateurs économiques solides, qui sont venus rassurer des investisseurs inquiets d'un éventuel ralentissement de la croissance américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,7%, à l'exception de celui sur le Dow Jones qui évolue autour de l'équilibre.



Les marchés américains, qui tournaient un peu en rond depuis une dizaine de jours, devraient saluer la parution de statistiques supérieures aux attentes et des résultats d'entreprise jugés encourageants.



L'action Nvidia est attendue en hausse de 2% après la présentation hier soir, de performances record au titre du quatrième trimestre, avec un bénéfice par action (BPA) de 0,89 dollar qui a largement dépassé le consensus qui visait 0,84 dollar.



Le concepteur de processeurs graphiques a généré un chiffre d'affaires de 39,3 milliards de dollars, ce qui correspond à un bond de 78% de son activité d'une année sur l'autre.



Les cours devraient également être soutenus par Snowflake, un autre spécialiste de l'IA pour les entreprises, qui a également publié des résultats meilleurs que prévu, rassurant les investisseurs soucieux de l'état de santé du secteur technologique américain.



Ajoutant à l'optimisme ambiant, les données économiques tombées dans la matinée se sont avérées conformes aux attentes, voire meilleures que prévu.



Alors que les investisseurs redoutaient une révision à la baisse de la croissance américaine, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 2,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre, confirmant la première estimation diffusée il y a un mois.



Les commandes de biens durables ont quant à elles rebondi plus que prévu en janvier (+3,1%) après deux mois de repli consécutifs, témoignant du dynamisme des dépenses en biens d'équipements des entreprises américaines.



Sur le front de l'emploi, le Département du Travail a enregistré 242.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 17 février, un chiffre en hausse de 22.000 par rapport à la semaine précédente.



Tous ces chiffres dressent un tableau plutôt encourageant de l'activité économique, contrairement aux signaux plus mitigés qui s'étaient multipliés ces dernières semaines.



Parmi les éléments les plus préoccupants, la courbe des rendements obligataires à trois mois et dix ans s'est inversée, signe que la première économie mondiale pourrait se diriger vers une récession.



Cette inversion - caractérisée par le passage d'un taux de très court terme au-dessus d'un taux à long terme - voit le rendement des Treasuries à trois mois (4,30%) désormais dépasser celui des titres à dix ans (4,29%).



Ce phénomène est considéré par de nombreux économistes à commencer par ceux de la Fed - comme un signe avant-coureur de récession.



Pour les économistes de Barclays, le scénario d'une récession aux Etats-Unis reste 'improbable', même s'il n'est plus 'impensable' de leur point de vue.



'Nous pensons que les probabilités demeurent faibles, mais qu'elles ont clairement augmenté', prévient la banque d'affaires britannique.





