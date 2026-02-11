Wall Street grimpe dans un rallye général après un rapport sur l'emploi plus fort que prévu

Indices en hausse: Dow 0,41%, S&P 500 0,54%, Nasdaq 0,55%

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'accélère en janvier, le chômage diminue

Moderna en baisse après le refus de la FDA d'examiner un nouveau vaccin contre la grippe

Robinhood s'effondre après que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a manqué les attentes

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint leur plus haut niveau en une semaine mercredi, soutenus par des données sur l'emploi plus fortes que prévu, qui indiquent une économie américaine résiliente, tandis que le taux de chômage a baissé en janvier.

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en janvier et le taux de chômage est tombé à 4,3 %, signes de stabilité du marché du travail qui pourraient permettre à la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps alors que les décideurs politiques surveillent l'inflation.

Les traders ont réduit les attentes en matière de réduction des taux, les probabilités d'une première réduction de 25 points de base passant de juin à juillet, selon les données de LSEG. Ces prévisions avaient augmenté mardi à la suite d'une stagnation inattendue des ventes au détail en décembre.

"Les actions voient cela d'un œil favorable parce que la situation sous-jacente de l'emploi semble être plus forte que ce qui est attendu et surtout peut-être un peu plus forte que ce qui a été récemment évalué et caractérisé par le FOMC", a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

M. Rizzuto a souligné que si ces chiffres se maintenaient après les révisions, cela signifierait que l'économie est plus proche du taux neutre que les marchés ne l'avaient prévu.

Le rapport sur l'inflation prévu pour vendredi pourrait modifier les attentes concernant la trajectoire des taux de la Fed.

À 09:45 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 227,84 points, ou 0,41%, pour atteindre 50 415,98. Le S&P 500 .SPX a gagné 37,27 points, soit 0,54%, à 6 979,08, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 126,95 points, soit 0,55%, à 23 229,43.

Les valeurs technologiques ont été les plus importantes pour le S&P 500 .SPLRCT , en hausse de 0,7%, alors qu'elles se remettent de la chute brutale de la semaine dernière. Nvidia

NVDA.O a gagné 1,4 % et Apple AAPL.O a progressé de 0,8 %.

Les perturbations provoquées par l'IA restent une préoccupation majeure, les marchés s'empressant de sanctionner les secteurs perçus comme étant à risque. Après que les sociétés de logiciels aient été malmenées la semaine dernière, la chute s'est étendue aux valeurs de courtage mardi, lorsque la startup Altruist a annoncé une fonction de planification fiscale basée sur l'IA.

Les valeurs industrielles telles que Caterpillar CAT.N ont dopé le Dow Jones. Les grandes banques telles que Goldman Sachs

GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont également gagné plus de 1% chacune.

Neuf des 11 secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur de l'énergie .SPNY menant le peloton avec des gains de 2%.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT , sensible à l'économie, a atteint un plus haut de plus de deux semaines et affichait une hausse de 0,6%.

La saison des résultats a également maintenu l'intérêt des traders. Generac GNRC.N a dominé le S&P 500 avec un gain de 12% après ses résultats du quatrième trimestre.

Les actions de Robinhood HOOD.O ont chuté de 9,5 % après que le courtier de détail a manqué les attentes en matière de revenus du quatrième trimestre.

T-Mobile TMUS.O a glissé de 3,6% après que l'opérateur de télécommunications ait ajouté moins d'abonnés sans fil au quatrième trimestre que les analystes ne l'avaient prévu.

Humana HUM.N a glissé de 1,8% après que l'assureur santé ait prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, tandis que Kraft Heinz KHC.N a plongé de 2,7% après que le fabricant d'aliments emballés ait déclaré qu'il avait interrompu ses travaux en vue de se scinder en deux.

Moderna MRNA.O a chuté de 9,8 % après que la Food and Drug Administration américaine a décidé de ne pas examiner la demande d'approbation du vaccin antigrippal de la société.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,75 contre 1 sur le NYSE et dans un rapport de 1 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 73 nouveaux records sur 52 semaines et 15 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 95 nouveaux records et 80 nouveaux records à la baisse.