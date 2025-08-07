Wall Street: gains portés par Apple, Palantir, Amazon et Tesla information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 07:35









(Zonebourse.com) - Wall Street, qui avait rouvert quasi inchangé, a opté pour un biais plus positif à partir de 16h30 et les gains se sont amplifiés au fil des heures : le Nasdaq-100 (tiré par les +5,1% d'Apple, les +4% d'Amazon et les +3,6% de Tesla, sans oublier les +2% de Palantir qui inscrit un nouveau record absolu) gagne près de 1,3%. Le S&P500 engrange 0,73% vers 6.345 et le Dow Jones grappille 0,18% (score identique à mi-séance).



Une fois de plus, la hausse a reposé sur une poignée de 'titans' à plus de 1.000Mds$ de 'capi', largement liés à l'IA, même si c'est Apple qui a fait l'actualité : le fabricant d'iPhones va accroître de 100 milliards de dollars ses investissements prévus aux Etats-Unis (pour relocaliser sa production) et ils se monteraient à 600Mds$ sur quatre ans au total (soit 150Mds$/an) afin d'échapper à une surtaxe.



Mais une nouvelle fois, Wall Street progresse avec une majorité de secteurs à la baisse (cinq sur 11) pour trois en hausse et trois inchangés.



Même si le trou d'air de vendredi est apparu comme une opportunité de se renforcer, avec le retour de l'espoir d'un assouplissement monétaire mi-septembre, les nouvelles économiques sont désormais accueillies avec davantage de prudence.



Le fait que les investisseurs ne voient plus le verre 'à moitié plein' signifie qu'il est sans doute peu probable que les marchés d'actions retrouvent leur calme dans l'immédiat.



C'était donc un 'jour avec' (de l'optimisme) et l'indice VIX, qui mesure la volatilité des options sur l'indice S&P 500, s'est détendu de -6% ce mercredi, vers 16,75.



Mais la volatilité peut ressurgir à tout moment et faire bondir le 'VIX' au-delà des 20 : Donald Trump vient de doubler de 25 à 50% les droits de douane sur une série de produits importés d'Inde, et des rumeurs (non vérifiées) évoquaient également un relèvement de 25 à 40% des 'tarifs' visant le Japon (qui célébrait ce 6 août les 80 ans du bombardement d'Hiroshima).



Mardi, Trump avait annoncé que les Etats-Unis commenceraient par appliquer un 'faible droit de douane' sur les importations de produits pharmaceutiques avant d'augmenter le taux à 150%, voire 250%, d'ici un an. Le but semble d'éradiquer les importations en provenance de Suisse et d'Inde... mais les Etats-Unis sont-ils capable de produire des génériques à des prix abordables ?



À l'occasion d'une interview accordée à la chaîne d'informations financières CNBC, le président américain a ajouté qu'il prévoyait également de dévoiler la semaine prochaine des surtaxes sur les importations de semi-conducteurs.



Après la bonne surprise de Palantir (+3,6% vers 180$, nouveau record et capitalisation supérieure à 400Mds$), les beaux bénéfices du fabricant américain de processeurs AMD présentés mardi soir ont été boudés par les investisseurs (-8,4%). A noter la lourde sanction des résultats en baisse de Supermicrocomputer (-18,3%) qui va probablement devoir encore lever des fonds et alourdir son endettement.



Novo Nordisk, qui a annoncé une progression de 30% de ses profits, subit une perte de -4% sur le NYSE car les Etats-Unis -son principal marché- vont exiger des baisses de prix des médicaments... et la concurrence d'Eli Lilly se renforce.





