Wall Street gagne du terrain dans le sillage de la Fed

Les marchés actions américains évoluent dans le vert jeudi, au lendemain de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, tandis que le repli des cours du pétrole soutient également l'appétit pour le risque. Peu après 17 heures, le Dow Jones gagnait 0,42% et le Nasdaq avançait de 1,46%.

Sur le front macroéconomique, les dernières statistiques américaines ressortent contrastées. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé à 196 000, contre 208 000 attendues et 206 000 la semaine précédente, témoignant de la résistance du marché du travail.

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est également montrée plus robuste que prévu en septembre. L'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 37,8, au-dessus du consensus de 30,5, tout en reculant par rapport aux 47,4 enregistrés le mois précédent.

Les données en provenance du secteur immobilier sont en revanche moins favorables. Les permis de construire ont reculé à 1,394 million en août, contre 1,400 million attendu et 1,433 million en juillet. Les mises en chantier ont également déçu, à 1,275 million, contre un consensus de 1,320 million et après 1,309 million le mois précédent.

La baisse des prix du pétrole contribue par ailleurs au regain d'optimisme sur les marchés. Des informations font état de livraisons supplémentaires de brut saoudien via Oman, alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre toujours aucun signe de désescalade. Le Brent cède 2,33%, à 102,96 dollars le baril, tandis que le WTI recule de 0,46%, à 101,26 dollars.

Des valeurs en mouvement

Du côté des entreprises, Applied Materials ( 0,29%) prévoit d'investir 5 milliards de dollars en Inde au cours des dix prochaines années afin de renforcer sa présence dans le pays. Le fabricant américain d'équipements pour semi-conducteurs a annoncé ce projet à l'occasion du salon SEMICON India.

Snap ( 3,93%) a pour sa part annoncé des partenariats avec plusieurs groupes technologiques, dont Salesforce, Nvidia et Amazon Web Services, afin d'intégrer des outils professionnels à ses lunettes de réalité augmentée Specs.

Generac s'envole de 17% après la conclusion d'un accord à long terme avec Amazon portant sur la fourniture de groupes électrogènes de secours destinés aux centres de données du géant technologique. Les premières livraisons devraient représenter environ 2,4 milliards de dollars en 2027 et 2028.