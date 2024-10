Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : freiné par les taux mais 3 nouveaux records information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 22:58









(CercleFinance.com) - Wall Street en termine à l'équilibre... et tout s'est joué au cours des 5 dernières minutes, et y compris à la toute dernière : le S&P500, en hausse durant toute la séance, termine in extremis dans le rouge avec -0,02%, le Nasdaq grappille +0,04%.

La forte tension des rendements tout long de la séance a fini par peser, le T-Bond '30 ans' affichant jusqu'à +10Pts en séance à 4,40%, le '10 ans' jusqu'à +9Pts vers 4,10%, pire score depuis le 31 juillet.



Les optimistes se consoleront avec le nouveau 'doublé' record de clôture/record intraday du Dow Jones (+0,37% à 43.239)... et le nouveau 'plus haut' du S&P, soit 3 records tout de même pour ce 17 octobre.



Le final semble un peu décevant à la veille des '3 sorcières' car l'entame se solda par un feu d'artifices haussier : l'indice Dow Jones a inscrit un nouveau plus de l'histoire à 43.288 points, le S&P500 à 5.881 et le Nasdaq se rapprochait des 18.500Pts.

La séance de jeudi laisse les investisseurs un peu sur leur faim : avec une tendance sous-jacente aussi obstinément 'bullish', finir le mois boursier d'octobre au zénith ce vendredi serait tout sauf une surprise.



Pas de vraie surprise avec les bons résultats de Netflix qui prenait +4% en 'after hour' (vers 213$) avec une hausse de +2% de ses abonnés (+5,1 millions à 282,7 millions), un bénéfice par action de 5,4$ et une hausse de +35% de ses recettes publicitaires 'partenaires'.

Un chiffre d'affaire record, supérieur à 10Mds$, est anticipé au 4ème trimestre 2024.



Le Nasdaq-100 a grappillé +0,0,8% grâce à la hausse du trio Broadcom, Micron, ASML avec des gains de +2,4 à +2,6%.

A noter le plongeon de -18% de Lucid Group, sous les 2,70$, mais cela a peu d'impact avec une capitalisation de 6,3Mds$... alors que Nvidia (+0,9%) a réédité son record des 140$ et voit sa capitalisation atteindre 3.360Mds$.



La séance américaine a été animée par de nombreuses statistiques: les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 0,4% en rythme séquentiel en septembre, selon le Département du Commerce (après +0,1% en août), et de +0,5% hors véhicules et équipements.



En comparaison d'un trimestre sur l'autre, les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 1,3% sur l'ensemble du troisième trimestre par rapport au deuxième, dont une augmentation de 1,1% hors secteur automobile.



La production industrielle des Etats-Unis a en revanche diminué de -0,3%, symétriquement par rapport aux +0,3% du mois d'août (révisé de +0,8%).



La Fed, qui publie ces chiffres, explique que la grève chez 'un important constructeur d'avions civils' (c'est-à-dire Boeing) a diminué la production industrielle d'environ 0,3% en septembre, et que les effets de deux ouragans lui ont aussi soustrait environ 0,3%.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,3 point à 77,5% en septembre, un niveau inférieur de 2,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Après deux semaines de hausse, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la baisse la semaine dernière aux Etats-Unis, nouveau signe de la résilience du marché américain du travail.



L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a progressé bien plus qu'attendu selon l'enquête de la Fed locale, l'indice de diffusion de l'activité générale courante (Philly Fed) étant passé de 1,7 en septembre à 10,3 en octobre, soit sa deuxième hausse consécutive.



Les indicateurs de l'enquête concernant les nouvelles commandes et les livraisons ont aussi augmenté, revenant en territoire positif ce mois-ci, alors que l'indice de l'emploi a baissé et laisse entrevoir des conditions d'emploi stables.



Les deux indices de prix ont légèrement baissé, mais continuent d'indiquer des hausses globales des prix. Les attentes de croissance au cours des six prochains mois ont été plus généralisées ce mois-ci, la plupart des indicateurs futurs ayant augmenté.



Aux US, le rendement du '10 ans' fait un bond de +8Pts à 4,095% et retrouve ses pires niveaux depuis début août, le '30 ans' flambe de +9,5Pts à 4,393%.



Sur le marché des changes, l'euro dévisse de -0,35% vers 1,0822 dollar, soit -1,5% sur une semaine.







