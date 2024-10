Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : finit sans direction, taux au +haut en 3 mois information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 22:55









(CercleFinance.com) - Cette séance du 22 octobre ressemble comme un copier/coller à celle du 17, avec des indices US dans le rouge initialement mais terminant sans tendance et sur des écarts insignifiants: le Dow Jones Jones est remonté de -0,8 à -0,02%, le S&P500 de -0,5% vers -0,05%, le Nasdaq-100 de -0,7% vers +0,18%.



Wall Street se maintient à l'équilibre grâce à Qualcomm et Comcast (+2,5%), Nvidia finit inchangé (-0,08%) après avoir inscrit un nouveau record à 144$ (3.525Mds$ de 'capi' contre 3.580 pour Apple avec -0,25%).

Après clôture, la publication de trimestriels conformes aux attentes de Texas Instruments donnait lieu à un repli initial de -2,5%... mais le cours rebondissait ensuite de +1,5%.



L'embellie sur l'obligataire du début de la matinée (à New York) a fait long feu et les rendements ont continué de se tendre : le T-Bond '2034' prend +3Pts à 4,212% après avoir atteint 4,225%, le '30 ans' +2Pts à 4,5050%, soit +60Pts depuis le 17 septembre à l'ouverture, et +45Pts depuis le 1er octobre (avec 4,529% en séance, il a inscrit sa pire marque depuis le 25 juillet).



'Les bons du Trésor se sont vendus de manière agressive sur l'ensemble de la courbe, tandis que les actions se sont affaiblies et que le dollar a prolongé sa récente course', constate Michael Brown, stratège principal de recherche chez Pepperstone.



Ce dernier note aussi que 'la cadence des publications de résultats va s'accélérer aujourd'hui avec une liste chargée avant l'ouverture, y compris les géants de la défense Lockheed Martin et RTX, ainsi que le baromètre classique 3M'.



'Les participants, naturellement, s'attendront à ce que la solide performance des résultats observée jusqu'à présent se poursuive, alors que le S&P reste prêt pour son cinquième trimestre consécutif de croissance des bénéfices en glissement annuel', poursuit-il.



A noter l'absence de chiffres majeurs à l'agenda pour justifier la tension des taux depuis 48H.





