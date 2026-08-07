Wall Street finit en hausse au terme d'une semaine florissante

* Le Dow Jones gagne 0,28%, le S&P 500 0,62% et le Nasdaq 1,30%

* 23.000 destructions d'emplois en juillet

* La probabilité d'une hausse des taux est jugée plus faible

La Bourse de New York a fini en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs espérant que la Réserve fédérale hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que le marché de l'emploi montre des signes de faiblesse.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,28%, ou 151,83 points, à 54.036,93 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 47,68 points, soit 0,62% à 7.757,64 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 342,26 points, soit 1,30% à 26.690,615 points.

Sur la semaine, le Dow Jones a augmenté de 3%, le S&P 500 3,6% et le Nasdaq, à forte composante technologique, 5,2%, selon les données encore provisoires de fin de séance, soit leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis avril.

Publié vendredi, le rapport du département du Travail pour le mois de juillet a fait état de 23.000 destructions d'emplois, alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient 80.000 créations nettes. Les hausses d'emplois des deux mois précédents ont également été fortement révisées à la baisse.

Parallèlement, les nouveaux espoirs d'une sortie de crise dans la guerre au Moyen-Orient ont fait fléchir les cours du pétrole et éloignent les inquiétudes liées à l'inflation, ce qui pourrait également inciter la Fed à repousser une hausse des taux.

A cela s'ajoute une saison de résultats trimestriels solides qui tempèrent les préoccupations relatives aux investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA) et à leur rentabilité future.

Selon le baromètre CME FedWatch, la probabilité d'un relèvement des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion de septembre est tombée à 44,1% contre 55% jeudi et 67% il y a une semaine, alors que sous la direction de son nouveau président Kevin Warsh, la banque centrale américaine a donné peu d'indications aux investisseurs sur sa politique monétaire.

"Il faut probablement baisser les taux pour stimuler la création d'emplois, mais une baisse des taux risque aussi de stimuler l'inflation. On se trouve donc dans une situation délicate mais le marché a connu une forte hausse grâce à des résultats exceptionnels", résume Tom Siomades, économiste en chef chez AE Wealth Management à Topeka, au Kansas.

Alors que la saison des résultats entre dans sa dernière ligne droite, sur les 436 entreprises du S&P 500 qui avaient déjà publié leurs résultats vendredi matin, 85,1% ont dépassé les attentes des analystes, selon les données de LSEG — bien au-dessus de la moyenne de 68% depuis 1994.

Parmi les valeurs en vue, Airbnb ABNB.O a enregistré la meilleure performance du S&P 500 après avoir dépassé les prévisions pour les estimations de son chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre.

À l'inverse, Trade Desk TTD.O a chuté et s'est retrouvée en queue de peloton de l'indice de référence, la société de technologie publicitaire ayant annoncé prévoir des revenus inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre.

(Chuck Mikolajczak, Shashwat Chauhan; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)