Wall Street finit en hausse après des indicateurs conformes aux attentes

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les indicateurs du jour, globalement conformes aux attentes, n'ayant pas remis en cause les anticipations de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunit la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 104,05 points, soit 0,22%,

à 47.954,99 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 13,28 points, soit 0,19%, à 6.870,40 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC , de son côté, a avancé de 72,99 points (+0,31%) à 23.578,12 points.

Les marchés anticipent toujours, avec une probabilité de près 90%, une baisse des taux de 25 points de base de la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire, prévue mardi et mercredi prochains, selon le baromètre Fedwtach de CME Group.

Cette perspective n'a pratiquement pas varié après la publication dans l'après-midi des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de septembre, ressortis conformes aux attentes, avec une hausse de 2,8% en rythme annuel, après +2,7% en août. Cette publication, comme de nombreux autres indicateurs officiels, avait été retardée en raison du "shutdown", qui a duré 43 jours, le plus long de l'histoire.

"La Fed va baisser ses taux la semaine prochaine, il y aura quelques dissensions, il sera intéressant de voir comment tout cela sera perçu par le marché", anticipe Jed Ellerbroek, gestionnaire chez Argent Capital Management.

"Les marchés boursiers se réjouissent des baisses de taux. Cela va stimuler la construction résidentielle et non-résidentielle, dynamiser toutes les entreprises endettées qui souhaitent se refinancer, tandis que bon nombre des grandes entreprises technologiques émettent de nouvelles dettes, ce qui leur est également bénéfique actuellement", a-t-il poursuivi.

D'autres données du jour ont montré que les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique, avaient augmenté de 0,3% en septembre, ce qui correspond là aussi aux attentes des économistes interrogés par Reuters.

L'indice de l'Université du Michigan a lui montré que le moral des consommateurs américains s'était amélioré début décembre pour atteindre 53,3.

NETFLIX RACHÈTE DES ACTIFS DE WARNER BROS DISCOVERY

En Bourse, sur le plan sectoriel, le compartiment des services de communication .SPLRCL , en hausse de 0,95%, a été l'un des plus performants du S&P 500, qui est désormais à environ 1% de son record historique.

Aux valeurs, Netflix NFLX.O a fini en baisse de 2,88%, après l'annonce par le groupe du rachat des studios de télévision, de cinéma et la division de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O (+6,27%) pour 72 milliards de dollars à l'issue d'une âpre bataille avec Paramount Skydance PSKY.O (-9,81%).

Ulta Beauty ULTA.O a bondi de 12,65% à la faveur du relèvement de ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfice.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR a fini en hausse de 3,3 points de base, à 4,14%, tandis que dans les changes, le dollar .DXY était stable face à un panier de devises de référence.

Sur le marché pétrolier, le Brent progressait de 0,76% à 63,74 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,75% à 60,11 dollars CLc1 . Les deux références du brut ont touché en séance un pic de deux semaines, en raison des attentes croissantes d'une baisse des taux de la Fed, ce qui pourrait stimuler la croissance économique et la demande d'énergie.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Chuck Mikolajczak à New York, Johann M Cherian, Pranav Kashyap, Twesha Dixit et Purvi Agarwal à Bangalore)