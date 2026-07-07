Wall Street finit en baisse, les semi-conducteurs pèsent

par Noel Randewich et Shashwat Chauhan

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors même que le Dow Jones avait brièvement atteint un pic en séance, le Nasdaq ayant été plombé par le repli de Micron et d'autres fabriquants de semi-conducteurs sur fond de doutes accrus à propos de l'essor alimenté par l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,25% à 52.925,15 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,45% à 7.503,85 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,16% à 25.818,69 points.

Malgré les résultats trimestriels en forte hausse attendus par Samsung Electronics, premier fabriquant mondial de semi-conducteurs, les valeurs du secteur ont cédé du terrain en Asie et aux Etats-Unis en raison des attentes extrêmement élevées des investisseurs.

Par ailleurs, le fait que DeepSeek développe sa propre puce destinée à l'IA, comme l'ont déclaré à Reuters trois sources au fait de la question, laisse suggérer que la firme chinoise va réduire sa dépendance à l'égard de Nvidia NVDA.O et de Huawei.

Cela a nourri la volatilité du secteur, les investisseurs s'inquiétant que les gains importants enregistrés par les groupes technologiques grâce au déploiement de centres de données pour l'IA pourraient avoir entraîné des survalorisations.

Micron MU.O a cédé 4,7%, tandis que Sandisk SNDK.O a chuté de 7,3%.

"L'histoire du jour est la même que ces dernières semaines", a commenté Zachary Hill, gestionnaire en chef de portfolio chez Horizon Investments, à Charlotte en Caroline du Nord. "Il y a une rotation après des gains fulgurants (...) Les attentes sont devenues quasiment impossibles à battre pour ces entreprises", a-t-il ajouté.

Les prix du pétrole ont grimpé à la suite d'informations selon lesquelles des pétroliers ont été attaqués dans le détroit d'Ormuz, faisant planer la perspective d'un regain des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran.

A noter, également, le recul de SpaceX SPCX.O , qui a perdu près de 7% pour son premier jour au sein de l'indice du Nasdaq 100 et à la suite d'une série de recommandations d'agences.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)