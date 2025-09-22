Wall Street finit dans le vert une semaine marquée par des records à la pelle

(AOF) - Les indices américains ont terminé vendredi sur de nouveaux records, 2 jours après la décision de la Fed de reprendre ses baisses de taux. Lors d’un échange téléphonique, le président chinois a demandé à son homologue américain d’éviter les mesures commerciales restrictives. De son côté, Donald Trump a évoqué un entretien " très productif ". Les deux chefs d’État devraient se rencontrer au sommet de l’Apec fin octobre. Le Dow Jones a gagné 0,37% à 46315,27 points et le Nasdaq Composite, 0,72% à 22631,48 points. L'once d'or a progressé de 1,12% à un peu plus de 3719 dollars.

FedEx a gagné 2,22% à 231,809 dollars au lendemain de la publication de résultats au premier trimestre de l'exercice 2025/2026, supérieurs aux attentes du marché. Sur les trois premiers mois de cette période, le spécialiste de la livraison de colis a généré des revenus à 22,2 milliards de dollars contre 21,6 milliards de dollars il y a un an à la même période. Ils étaient anticipés à 21,69 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation a augmenté sur un an, passant de 1,08 milliard de dollars à 1,19 milliard de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'a été publiée vendredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbott Laboratories

Abbott Laboratories a annoncé le détachement d'un dividende ordinaire trimestriel de 59 cents par action. Le laboratoire pharmaceutique précise qu'il s'agit du 407ème dividende trimestriel consécutif qu'il verse depuis 1924. Il sera versé le 17 novembre prochain. La société indique également qu'elle augmenté ses retours aux actionnaires pendant 53 années consécutives et fait partie de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats qui suit les entreprises ayant augmenté leurs dividende chaque année pendant au moins 25 ans à la suite.

Medtronic

Medtronic a reçu l'approbation de la Food & Drug Administration américaine pour Altaviva. Ce dispositif de neuromodulation tibiale implantable mini-invasif est inséré près de la cheville et doit permettre de traiter l'incontinence urinaire par impériosité. La société américaine estime que les problèmes de contrôle de la vessie touchent 43 millions d'adultes outre-Atlantique, dont 16 millions souffrent d'incontinence urinaire par impériosité.

Merck

Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation d'Enflonsia pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncitial (VRS) chez les nouveaux-nés et les nourrissons lors de leur première saison de VRS. La recommandation du comité doit maintenant être examinée par la Commission européenne en vue d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

UPS

UPS a annoncé hier avoir mis fin à son projet d'acquisition de la société mexicaine de livraison express et de logistique Estafeta, les deux entreprises n'ayant pas réussi à remplir toutes les conditions requises pour la conclusion de la transaction. L'entreprise postale américaine a informé de sa décision dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. En juillet 2024, UPS avait annoncé la conclusion d'un accord pour acquérir Estafeta.