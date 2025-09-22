L'Argentine supprime les taxes sur les exportations de céréales jusqu'au 31 octobre (présidence)

Javier Milei à Asuncion, au PAraguay, le 17 septembre 2025. ( AFP / DANIEL DUARTE )

Le gouvernement argentin a annoncé lundi l'élimination des taxes sur les exportations de céréales et oléagineux jusqu'au 31 octobre, a indiqué le porte-parole présidentiel Manuel Adorni sur le réseau social X.

L'objectif est de "générer un plus grand apport en dollars", a-t-il déclaré, au moment où l'Argentine cherche à obtenir un prêt du Trésor américain pour faire face aux échéances de sa dette et calmer les turbulences financières.

Le président argentin Javier Milei se rend aux Etats-Unis mardi où il doit assister à une rencontre bilatérale avec son homologue américain Donald Trump dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le gouvernement argentin fait face depuis plusieurs semaines à une crise du taux de change qui s'est accentuée après un net revers subi le 7 septembre lors d'une élection régionale importante, dans la province de Buenos Aires, qui était perçue comme test en vue des législatives de mi-mandat, le 26 octobre.

Le Congrès a en outre annulé un veto présidentiel et a confirmé une loi qui augmente les fonds pour l'aide aux personnes handicapées, en défi ouvert à la politique d'ajustement budgétaire de Javier Milei.

Les marchés financiers ont réagi à ce contexte avec une vive dépréciation du peso et une baisse des obligations et des actions.

Le ministre de l'Economie, Luis Caputo, a annoncé la semaine passée que le gouvernement était prêt à "vendre tous les dollars nécessaires" pour soutenir le peso dans les bandes de fluctuation établies par le gouvernement.

Cela a conduit la Banque centrale à vendre pour un milliard de dollars de réserves la semaine dernière pour défendre la monnaie.

Pour encourager la liquidation des exportations de céréales, le gouvernement avait déjà réduit les taxes sur les ventes extérieures en juillet dernier.

Dans le cas du soja, le principal produit d'exportation du pays, les taxes avaient été réduites de 33% à 26% pour les graines et de 31% à 24,5% pour les sous-produits.