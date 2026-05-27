Wall Street finit dans le vert,

par Saeed Azhar

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, le Dow Jones s'établissant à un record de clôture dans le sillage des gains des secteurs des soins de santé et de la consommation, alors que les investisseurs ont suivi avec prudence de potentielles avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,36%, ou 182,60 points, à 50.644,28 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 1,24 point, soit 0,02%, à 7.520,36 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 18,55 points (0,07%) à 26.674,74 points.

Malgré leurs gains à la marge, plombés en partie par le repli des fabriquants des semiconducteurs qui avaient enregistré la veille de nettes hausses, le S&P-500 et le Nasdaq ont atteint des pics de clôture pour la deuxième séance consécutive.

Si la Maison blanche a démenti mercredi l'information rapportée par la presse officielle iranienne selon laquelle Téhéran rouvrirait le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz dans un délai d'un mois en échange d'un retrait de l'armée américaine de zones limitrophes de l'Iran, des progrès dans les négociations ont été signalés par la présidence américaine et par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

Donald Trump a, lui, continué de souffler le chaud et le froid. Le président américain a déclaré à l'occasion d'une réunion gouvernementale que la proposition iranienne ne lui convenait pas. "Soit nous serons satisfaits (de l'accord), soit nous devrons tout simplement finir le travail", a-t-il dit.

Reste que les investisseurs privilégient l'optimisme à l'égard d'une issue au conflit au Moyen-Orient et se focalisent sur des données économiques et les résultats des entreprises.

Les secteurs des soins de santé et de la consommation ont contribué à la hausse du Dow Jones. Procter & Gamble PG.N , a pris 3,2%, tandis que UnitedHealth UNH.N a progressé de 1,9%.

En revanche, les titres bancaires ont reculé, JPMorgan Chase

JPM.N perdant 2,4% après que son directeur général Jamie Dimon a prévenu que les dépenses du groupe pourraient dépasser d'un milliard de dollars les attentes cette année.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie .SPNY a cédé 1,5% en raison du repli des prix du pétrole. Les technologies .SPLRCT ont marqué une baisse après leur record de la veille, les pertes de Nvidia NVDA.O ou encore Intel

INTC.O ayant pesé.

A noter également, côté valeurs, Bath & Body Works BBWI.N a bondi de 9,7% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Abercrombie & Fitch ANF.N a fini en hausse après avoir fait état d'un bénéfice solide au premier trimestre.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)