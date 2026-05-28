par Saeed Azhar

La Bourse de New York ‌a fini en hausse mercredi, le Dow Jones s'établissant à un record de clôture dans le sillage des gains ​des secteurs des soins de santé et de la consommation, alors que les investisseurs ont suivi avec prudence de potentielles avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,36%, ou 182,60 points, à ​50.644,28 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 1,24 point, soit 0,02%, à 7.520,36 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 18,55 points (0,07%) à ​26.674,74 points.

Malgré leurs gains à la marge, plombés en ⁠partie par le repli des fabriquants des semiconducteurs qui avaient enregistré la veille de nettes hausses, le S&P-500 ‌et le Nasdaq ont atteint des pics de clôture pour la deuxième séance consécutive.

Si la Maison blanche a démenti mercredi l'information rapportée par la presse officielle iranienne selon laquelle Téhéran ​rouvrirait le trafic commercial dans le détroit ‌d'Ormuz dans un délai d'un mois en échange d'un retrait de l'armée américaine ⁠de zones limitrophes de l'Iran, des progrès dans les négociations ont été signalés par la présidence américaine et par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

Donald Trump a, lui, continué de souffler le chaud et le froid. Le président ⁠américain a déclaré à l'occasion ‌d'une réunion gouvernementale que la proposition iranienne ne lui convenait pas. "Soit nous serons satisfaits (de l'accord), ⁠soit nous devrons tout simplement finir le travail", a-t-il dit.

Reste que les investisseurs privilégient l'optimisme à l'égard d'une ‌issue au conflit au Moyen-Orient et se focalisent sur des données économiques et les résultats des ⁠entreprises.

Les secteurs des soins de santé et de la consommation ont contribué à la ⁠hausse du Dow Jones. Procter & ‌Gamble, a pris 3,2%, tandis que UnitedHealth a progressé de 1,9%.

En revanche, les titres bancaires ont reculé, JPMorgan Chase ​perdant 2,4% après que son directeur général Jamie Dimon a ‌prévenu que les dépenses du groupe pourraient dépasser d'un milliard de dollars les attentes cette année.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie a ​cédé 1,5% en raison du repli des prix du pétrole. Les technologies ont marqué une baisse après leur record de la veille, les pertes de Nvidia ou encore Intel ayant pesé.

A noter également, côté valeurs, Bath & ⁠Body Works a bondi de 9,7% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Abercrombie & Fitch a fini en hausse après avoir fait état d'un bénéfice solide au premier trimestre.

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(Rédigé par Jean Terzian)