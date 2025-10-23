Wall Street finalement bien orienté après une ouverture teintée de rouge

(AOF) - Après un début de séance hésitant, les indices américains sont en hausse, même si le Dow Jones est plus prudent, en raison du lourd repli d’IBM, dont l’activité logiciels inquiète. Les investisseurs gardent un œil sur l’évolution des tensions commerciales sino-américaines, tout en réagissant aux nombreuses publications d’entreprises. Tesla, première des Sept Magnifiques à s’être pliée à cet exercice, a déçu, notamment en raison du manque de précision sur ses perspectives. Le Dow Jones grappille 0,10%, à 46 638 points, alors que le Nasdaq Composite avance de 0,60%, à 22 878 points.

Le titre Tesla (-1,86%, à 430,81 dollars) est délaissé, victime d’une publication trimestrielle contrastée et du manque de précisions sur les relais de croissance du groupe (robots-taxis et robots humanoïdes). Au troisième trimestre, le groupe américain a dévoilé une hausse de ses revenus de 12%, à 28,095 milliards de dollars, contre des attentes à 26,22 milliards de dollars. Dans le détail, l’activité Automobile a connu une croissance de 6%, à 21,205 milliards de dollars, avec une baisse de 5% de la production, mais une hausse de 7% des livraisons.

Les chiffres économiques du jour

La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont augmenté de 87 milliards de pieds cubes, contre une estimation à 78 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 80 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 34 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 164 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 644 milliards de pieds cubes. À 3 808 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique sur cinq ans.

Au mois de septembre, aux Etats-Unis, les ventes de logements existants ont augmenté de 1,5%, à 4,06 millions d’unités, après un repli de 0,2% en août selon les données de la National Association of Realtors.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Airlines

Au troisième trimestre, American Airlines a généré un chiffre d'affaires record de 13,691 milliards de dollars, en légère hausse de 0,3%. Parallèlement, le groupe de transport aérien a dégagé une perte nette de 114 millions de dollars, contre 149 millions de dollars un an plus tôt. La perte nette par action dilué ressort ainsi à 0,17 dollar, alors que le groupe tablait sur une perte comprise entre 0,10 et 0,60 dollar. Pour l'ensemble de l'année, le groupe table désormais sur un bénéfice par action dilué compris entre 0,65 et 0,95 dollar, contre de -0,20 à 0,80 dollar auparavant.

Blackstone

Blackstone a dévoilé des profits et une collecte supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs a généré un bénéfice net de 1,24 milliard de dollars, soit 80 cents par action, contre un bénéfice net de 1,56 milliard de dollars ou 1,02 dollar, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a bondi de 48%, à 1,89 milliard de dollars, soit 1,52 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus Zacks Investment Research s'élevant à 1,21 dollar.

Honeywell

Honeywell a enregistré une croissance de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (+6% en organique), à 10,48 milliards de dollars. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre s'est élevé à 2,86 dollars, en hausse de 32% sur un an. En revanche, le résultat d'exploitation a diminué de 6%, à 1,75 milliard de dollars. Le free cash flow a reculé de 16%, à 1,45 milliard de dollars. A la suite de ces résultats trimestriels, Honeywell a revu à la baisse certains de ces objectifs pour l'ensemble de l'année 2025.

IBM

IBM a dévoilé des profits plus solides qu'anticipé par Wall Street, mais la performance des logiciels laisse à désirer. Au troisième trimestre, le géant informatique a généré un bénéfice net de 1,74 milliards de dollars, soit 1,84 dollars par action, contre une perte de 330 millions de dollars, soit 36 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,65 dollars, soit 24 cents de mieux que le consensus.

Kinder Morgan

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Kinder Morgan s'élève à 4,15 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 3,70 milliards de dollars enregistrés un an auparavant à la même période. En outre, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 1,991 milliard de dollars, en progression de 6% sur un an. Porté par l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Kinder Morgan s'est élevé à 628 millions de dollars, contre 625 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Moderna

Moderna a annoncé des résultats préliminaires de son essai clinique pivot de phase 3, évaluant l'efficacité du mRNA-1647, son vaccin expérimental contre le cytomégalovirus (CMV). Le produit du laboratoire n'a pas atteint son principal critère d'efficacité, à savoir la prévention de l'infection à CMV chez les femmes séronégatives en âge de procréer (16 à 40 ans). En conséquence, Moderna a indiqué mettre un terme à son programme de développement clinique du CMV congénital.

T-Mobile

T-Mobile a fait état d'un bpa de 2,41 dollars au titre de son troisième trimestre fiscal contre 2,61 dollars un an plus tôt et un consensus de 2,40 dollars. Les revenus s'élèvent à 21,96 milliards de dollars contre 21,91 milliards attendus. Par ailleurs, Le nombre net de nouveaux clients postpayés sur téléphones atteint 1 million, dépassant largement les prévisions de 844900 ajouts. Dans ce contexte favorable, la firme américaine relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.