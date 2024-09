Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: fin de semaine en fanfare, espoir sur les taux information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 17:43









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains accentuent leurs gains vendredi alors que l'espoir d'une baisse de taux de 50 points de base de la part de la Fed la semaine prochaine se renforce.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones progresse de 0,7% à 41.378,6 points, tandis que le Nasdaq Composite aligne une cinquième séance consécutive de hausse en signant lui aussi un gain de 0,7% à 17.687,2 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche pour l'instant une hausse de plus de 2,5%, tandis que le Nasdaq s'adjuge pas loin de 6%.



Wall Street poursuit sa dynamique haussière grâce aux propos accommodants d'un ancien responsable de la Réserve fédérale, qui ont redonné le goût du risque aux investisseurs.



William Dudley, l'ex-président de la Fed de New York, a estimé hier soir qu'il existait de solides arguments en faveur d'une baisse de taux de 50 points de base à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale prévue la semaine prochaine.



Un article du Wall Street Journal selon lequel les choses seraient encore 'loin d'être arrêtées' et que la décision de mercredi prochain serait prise 'de justesse' joue également un rôle positif sur la tendance.



A en croire le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité d'une baisse de taux de 50 points est remontée à 41%, alors qu'elle n'était que de 28% hier.



'La décision de réduire les taux de 25 ou de 50 points de base va beaucoup dépendre de la volonté de la Fed d'amorcer un cycle d'assouplissement monétaire agressif avant qu'un épisode de stress ne se manifeste sur le marché de l'emploi', explique Xiao Cui, économiste chez Pictet Wealth Management,



'Il y a de bonnes raisons de penser que la Fed devrait frapper fort pour commencer, avant de revenir rapidement à une politique plus neutre', ajoute l'analyste.



La publication, avant l'ouverture, d'une statistique des prix à l'importation en baisse de 0,3% en août après une hausse de 0,1% le mois précédent n'a pas eu beaucoup d'impact.



L'annonce d'une hausse plus forte que prévu du moral des ménages en septembre, avec un indice de l'Université du Michigan qui s'est s'établi à 69 contre 67,9 en août, n'a pas fait bouger beaucoup plus les indices.



Principal bénéficiaire du redressement quasi-général des actions, les secteurs les plus cycliques comme les matériaux (+1%), l'industrie (+0,9%) ou la communication (+0,8%) figurent aux avant-postes du rebond.



Les valeurs plus défensives liées à l'immobilier (+0,1%) et à la santé (+0,2%) ferment en revanche la marche des performances sectorielles du jour sur le S&P.



Le rebond de Wall Street ne détourne pas les investisseurs des obligations, puis que le rendement des bons du Trésor à dix ans retombe, sous 3,66%, à des planchers de plus d'un an.



Le rebond des actions favorise aussi celui des cours du pétrole, avec un contrat sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui gagne 0,8% au-delà de 69,5 dollars le baril pour afficher des gains de 2,7% sur la semaine.





