Wall Street fait une pause, entre indicateurs et guerre commerciale

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, quelque peu minée par de nouvelles données économiques en deçà des attentes et digérant des commentaires de Donald Trump sur ses futurs droits de douane.

Le Dow Jones a perdu 0,14%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,65% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,49%.

Le marché "peine à trouver une direction", remarque auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Selon lui, toutefois, "après une forte hausse, il est normal (...) de voir le marché stagner quelque peu en attendant le prochain catalyseur haussier."

Les investisseurs ont mal accueilli mardi l'enquête mensuelle de la fédération professionnelle ISM. L'indice mesurant l'activité dans les services s'est établi à 50,1% en juillet, contre 50,8% au mois de juin, flirtant avec la limite des 50% qui marque une contraction de l'activité.

"Le principal enseignement à tirer de ce rapport est qu'il reflète un ralentissement de la croissance du plus grand secteur du pays, accompagné d'une contraction plus rapide de l'emploi et d'une augmentation plus rapide des prix", remarquent les analystes de Briefing.com.

"Nous constatons que la situation économique est en train de changer", estime Adam Sarhan, ce qui inquiète les acteurs du marché.

Vendredi dernier, des chiffres officiels ont montré une dégradation des conditions sur le marché du travail américain ces derniers mois.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans, se tendait très légèrement vers 20H10, à 4,20% contre 4,19% la veille en clôture.

Dans le même temps, les investisseurs continuent de surveiller les développements concernant les droits de douane, avant leur entrée en vigueur prévue jeudi.

Le président américain a haussé le ton mardi contre l'Inde, à qui il reproche d'acheter du pétrole russe, et sur le secteur pharmaceutique, assurant que de nouveaux droits de douane pourraient être annoncés rapidement, à un niveau plus élevé qu'anticipé jusqu'ici.

Après divers accords signés ces derniers jours, les produits de l'Union européenne (UE), du Japon ou de la Corée du Sud seront eux taxés à hauteur de 15%, ceux du Royaume-Uni à 10%. L'Indonésie est à 19%, le Vietnam et Taïwan subissent des taxes de 20%.

"N'importe quoi peut arriver" avant la date butoir, prévient toutefois M. Sarhan.

Par ailleurs, la place américaine continue de digérer un "volume important" de résultats d'entreprises, notent les analystes de Briefing.com.

Le laboratoire américain Pfizer (+5,12% à 24,73 dollars) a profité de résultats dépassant les attentes pour le deuxième trimestre, dopés notamment par son vaccin et son traitement contre le Covid-19, mais aussi par ses médicaments dans l'oncologie.

Le géant des semiconducteurs Intel a gagné du terrain (+3,54% à 20,19 dollars), malgré une évaluation à la baisse de la part de Fitch Ratings.

Les résultats de Disney ou de McDonalds seront, eux, connus mercredi.

