Wall Street fait preuve de prudence après le nouvel assaut de Donald Trump contre la Fed

(AOF) - Les marchés américains évoluent proches de l’équilibre. Hier, Donald Trump a accentué sa pression sur la Fed en révoquant la gouverneure de la Fed, Lisa Cook. Cette décision renforce l'inquiétude à propos de l'indépendance de l'institution financière. Les données du jour sont meilleures que prévu, en particulier la confiance des consommateurs en août. Du côté des valeurs, Boeing bénéficie d’un contrat historique. Vers 17h40, le Dow Jones perd 0,02% à 45271,53 points tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,13% à 21475,36 points.

Boeing (+2,27% à 231,97 dollars) enregistre la plus forte hausse au sein du Dow Jones après l'annonce de l'achat de 103 de ses appareils par Korean Air. La compagnie sud-coréenne a officialisé hier la signature d'un contrat avec le constructeur aéronautique américain pour moderniser sa flotte, quelques heures seulement après une rencontre entre le président Lee Jae-myung sud-coréen et Donald Trump à Washington. L’investissement total est évalué à environ 50 milliards de dollars. La commande porte sur 20 Boeing 777, 25 Boeing 787, 50 Boeing 737 et huit avions-cargos Boeing 777.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a reculé de 1,3 points à 97,4 en août et était attendu à 96,4. L'indice de la situation actuelle, qui repose sur l'évaluation par les consommateurs des conditions actuelles pour les affaires et le marché du travail, a reculé de 1,6 point pour s'établir à 131,2. L'indice des attentes, qui repose sur les perspectives à court terme des consommateurs en matière de revenus, de conjoncture économique et de conditions du marché du travail, a reculé de 1,2 point pour s'établir à 74,8.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 2,1% en juin en rythme annuel, en ligne avec les attentes. Il avait connu une croissance de 2,8% en mai.

Les commandes de biens durables ont reculé de 2,8% en juillet aux Etats-Unis après une baisse de 9,4% en juin. Elles étaient anticipées en repli de 3,8%. Les commandes de biens durables, hors transport et aéronautique, ont progressé de 1,1% alors qu’elles étaient anticipées en augmentation de 0,3% après un repli de 0,4% en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AT&T

L'opérateur télécoms AT&T annonce l'acquisition de licences de spectre auprès d'EchoStar pour environ 23 milliards de dollars, dans le cadre d'un accord qui lui permettra d'étendre son réseau américain. La finalisation de l'accord est prévue pour mi-2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. La firme texane a précisé que cette acquisition renforcerait sa capacité à fournir des services 5G et fibre optique outre-Atlantique.

Boeing

Korean Air annonce l'achat de 103 appareils Boeing pour moderniser sa flotte. Il s'agit de la plus grande commande jamais passée par une compagnie aérienne et la plus grande commande de gros-porteurs de Boeing auprès d'un transporteur asiatique. La commande porte sur 20 Boeing 777, 25 Boeing 787, 50 Boeing 737 et huit avions-cargos Boeing 777. L'investissement total est évalué à environ 50 milliards de dollars. Les livraisons des avions seront échelonnées jusqu'à la fin 2030.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé les résultats positifs pour l'essai de phase III Attain-2, qui évaluait l'orforglipron, un agoniste du récepteur du GLP-1 administré par voie orale, chez des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et atteints de diabète de type 2. L'orforglipron 36 mg, pris une fois par jour sans restriction alimentaire ni hydrique, a permis une perte de poids moyenne de 10,5 % contre 2,2 % avec le placebo.

Walgreens Boots Alliance/Interactive Brokers

L'intermédiaire financier, Interactive Brokers, remplacera le groupe de pharmacies Walgreens Boots Alliance au sein de l'indice S&P500 à partir du 28 août.