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Wall Street fait abstraction de la hausse des prix du pétrole pour saluer la croissance de l'emploi aux États-Unis et les résultats des fabricants de puces électroniques
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 16:10

Vendredi, les investisseurs
ont fait grimper les actions américaines après la publication de
nouvelles données indiquant une forte croissance de l'emploi aux
États-Unis, alors même que les prix du pétrole restaient élevés
en raison de la poursuite des combats près du détroit d'Ormuz.
     Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a progressé de
0,21%, le S&P 500  .SPX  a gagné 0,5% et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a bondi de 0,8%.
  
     Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont rebondi 
  après les pertes de la séance précédente, Microchip 
Technology    MCHP.O  progressant de 1,4% après avoir
annoncé un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux
estimations. Qualcomm  QCOM.O  a bondi d'environ 4%, tandis que
Nvidia  NVDA.O  a gagné 2%.
     Les cours du pétrole ont effacé  leurs gains initiaux
  vendredi, au lendemain de la reprise des combats près du
détroit d'Ormuz qui a remis en question le cessez-le-feu entre
les États-Unis et l'Iran. Les contrats à terme de référence sur
le Brent  LCOc1  étaient en légère hausse à 100,24 dollars le
baril.
    L'emploi aux États-Unis a augmenté plus  que prévu  
en avril, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,3%,
ce qui témoigne de la résilience du marché du travail et
renforce les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale
maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain
temps.
    “Des données sur l'emploi plus solides maintiennent la Fed
dans la position qu'elle occupe depuis un certain temps:
observer et attendre, en se concentrant sur l'aspect
inflationniste de son mandat”, a déclaré Ellen Zentner, stratège
économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management. “Les
baisses de taux ne sont toujours pas à l'ordre du jour à court
terme, mais l'absence de menaces inflationnistes dans le rapport
d'aujourd'hui devrait apaiser certaines rumeurs concernant une
hausse potentielle.”
  
     
    AFFRONTEMENTS AU MOYEN-ORIENT
Les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs dans le 
Golfe et les Émirats arabes unis ont fait l'objet de nouvelles
attaques, mettant à l'épreuve un cessez-le-feu en vigueur depuis
un mois. Les deux parties ont minimisé la situation, laissant
les investisseurs dans l'incertitude. 
    “Le marché semble saisir chaque occasion pour anticiper une
fin rapide de la guerre”, a déclaré Jan von Gerich, analyste en
chef chez Nordea. 
    “Mais il semble peu probable qu’un accord soit trouvé. Je
continue de penser que les perturbations dans le détroit d’Ormuz
vont perdurer et que la situation ne sera pas résolue de sitôt.”
Les actions européennes ont reculé. L'indice paneuropéen STOXX
600  .STOXX  a perdu0,5%.
    Les actions asiatiques ont reculé par rapport à leurs
récents sommets, mais restaient en passe de connaître une
semaine solide, soutenues par les solides prévisions de chiffre
d'affaires et de dépenses des géants américains de l'IA, qui ont
stimulé les fabricants de puces de la région.
L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a reculé de0,8%, bien que le KOSPI sud-coréen
 .KS11  ait légèrement progressé de 0,1%, portant son gain
hebdomadaire à plus de 13,5% – son plus fort depuis 2008 – aidé
par les hausses de Samsung  005930.KS  et SK Hynix  000660.KS .
    L'indice de référence taïwanais a progressé de 7% cette
semaine et le Nikkei japonais  .N225  a gagné 5,4%. 
     
    LE DOLLAR EN LÉGÈRE BAISSE
Le dollar a légèrement baissé et s'apprêtait à enregistrer une
deuxième baisse hebdomadaire consécutive, tandis que le yen
restait au centre de l'attention après que le Japon est
intervenu  sur les marchés des changes début mai pour
endiguer sa chute, a déclaré à Reuters une source proche du
dossier.  FRX/ 
Le dollar était en baissede 0,26% à156,5 yens  JPY= , et
s'apprêtait à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire face
à la devise japonaise. Les gains au-delà de 155 yens se sont
avérés difficiles à maintenir après une intervention présumée
totalisant près de 70 milliards de dollars depuis jeudi dernier.
L'euro  EUR=  valait 1,178 dollar, tandis que le yuan chinois
 CNY=CFXS , la devise asiatique la plus performante depuis le
début de la guerre, oscillait autour de 6,8 pour un dollar,
proche de son plus haut niveau depuis 2023.
    La livre sterling et les obligations d'État britanniques ont
grimpé    vendredi après que le Premier ministre
britannique Keir Starmer a déclaré qu'il    ne
démissionnerait pas malgré les lourdes pertes essuyées par son
parti travailliste au pouvoir lors des élections locales.
     
    DROITS DE DOUANE
Un tribunal commercial américain a jugé  que les derniers
droits de douane temporaires de 10% imposés par le président
Donald Trump à l'échelle mondiale étaient injustifiés au regard
d'une loi commerciale des années 1970. Mais les analystes
s'attendent à un appel rapide et à un impact global limité sur
les prélèvements américains.
Les rendements des bons du Trésor ont suivi la hausse des prix
du brut jeudi, les traders s'inquiétant de l'inflation, mais
n'ont guère évolué vendredi, le rendement de référence à 10 ans
 US10YT=RR  s'établissant à4,354%, en baisse de 4 points de
base.
Le bitcoin  BTC=  s'orientait vers une sixième semaine de hausse
consécutive , à 79.660 dollars.

Valeurs associées

BTC/USD
79 982,9100 USD CryptoCompare +0,26%
CAC 40
8 104,92 Pts Euronext Paris -1,18%
DAX
24 355,06 Pts XETRA -1,25%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 689,87 Pts Index Ex +0,19%
EUR/USD SPOT
1,1777 USD Six - Forex 1 +0,42%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICROCHIP TECH
99,2000 USD NASDAQ -2,34%
NASDAQ 100 INDEX
29 033,10 Pts Index Ex +1,64%
NASDAQ Composite
26 132,67 Pts Index Ex +1,27%
NVIDIA
215,7100 USD NASDAQ +1,99%
Nikkei 225
62 713,65 Pts Six - Forex 1 -0,19%
Or
4 715,26 USD Six - Forex 1 +0,61%
Pétrole Brent
101,42 USD Ice Europ -1,89%
Pétrole WTI
95,31 USD Ice Europ -2,79%
QUALCOMM
221,5000 USD NASDAQ +9,36%
S&P 500 INDEX
7 394,07 Pts CBOE +0,78%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
STOXX Europe 600
612,71 Pts DJ STOXX -0,60%
USA BENCHMARK 10A
4,434 Rates +1,17%
USD/JPY SPOT
156,6430 Six - Forex 1 -0,15%
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