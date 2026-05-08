Wall Street fait abstraction de la hausse des prix du pétrole pour saluer la croissance de l'emploi aux États-Unis et les résultats des fabricants de puces électroniques

Vendredi, les investisseurs ont fait grimper les actions américaines après la publication de nouvelles données indiquant une forte croissance de l'emploi aux États-Unis, alors même que les prix du pétrole restaient élevés en raison de la poursuite des combats près du détroit d'Ormuz. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,21%, le S&P 500 .SPX a gagné 0,5% et le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de 0,8%. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont rebondi après les pertes de la séance précédente, Microchip Technology MCHP.O progressant de 1,4% après avoir annoncé un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux estimations. Qualcomm QCOM.O a bondi d'environ 4%, tandis que Nvidia NVDA.O a gagné 2%. Les cours du pétrole ont effacé leurs gains initiaux vendredi, au lendemain de la reprise des combats près du détroit d'Ormuz qui a remis en question le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Les contrats à terme de référence sur le Brent LCOc1 étaient en légère hausse à 100,24 dollars le baril. L'emploi aux États-Unis a augmenté plus que prévu en avril, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,3%, ce qui témoigne de la résilience du marché du travail et renforce les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps. “Des données sur l'emploi plus solides maintiennent la Fed dans la position qu'elle occupe depuis un certain temps: observer et attendre, en se concentrant sur l'aspect inflationniste de son mandat”, a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management. “Les baisses de taux ne sont toujours pas à l'ordre du jour à court terme, mais l'absence de menaces inflationnistes dans le rapport d'aujourd'hui devrait apaiser certaines rumeurs concernant une hausse potentielle.” AFFRONTEMENTS AU MOYEN-ORIENT Les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs dans le Golfe et les Émirats arabes unis ont fait l'objet de nouvelles attaques, mettant à l'épreuve un cessez-le-feu en vigueur depuis un mois. Les deux parties ont minimisé la situation, laissant les investisseurs dans l'incertitude. “Le marché semble saisir chaque occasion pour anticiper une fin rapide de la guerre”, a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea. “Mais il semble peu probable qu’un accord soit trouvé. Je continue de penser que les perturbations dans le détroit d’Ormuz vont perdurer et que la situation ne sera pas résolue de sitôt.” Les actions européennes ont reculé. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu0,5%. Les actions asiatiques ont reculé par rapport à leurs récents sommets, mais restaient en passe de connaître une semaine solide, soutenues par les solides prévisions de chiffre d'affaires et de dépenses des géants américains de l'IA, qui ont stimulé les fabricants de puces de la région. L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de0,8%, bien que le KOSPI sud-coréen .KS11 ait légèrement progressé de 0,1%, portant son gain hebdomadaire à plus de 13,5% – son plus fort depuis 2008 – aidé par les hausses de Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS . L'indice de référence taïwanais a progressé de 7% cette semaine et le Nikkei japonais .N225 a gagné 5,4%. LE DOLLAR EN LÉGÈRE BAISSE Le dollar a légèrement baissé et s'apprêtait à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, tandis que le yen restait au centre de l'attention après que le Japon est intervenu sur les marchés des changes début mai pour endiguer sa chute, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. FRX/ Le dollar était en baissede 0,26% à156,5 yens JPY= , et s'apprêtait à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire face à la devise japonaise. Les gains au-delà de 155 yens se sont avérés difficiles à maintenir après une intervention présumée totalisant près de 70 milliards de dollars depuis jeudi dernier. L'euro EUR= valait 1,178 dollar, tandis que le yuan chinois CNY=CFXS , la devise asiatique la plus performante depuis le début de la guerre, oscillait autour de 6,8 pour un dollar, proche de son plus haut niveau depuis 2023. La livre sterling et les obligations d'État britanniques ont grimpé vendredi après que le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il ne démissionnerait pas malgré les lourdes pertes essuyées par son parti travailliste au pouvoir lors des élections locales. DROITS DE DOUANE Un tribunal commercial américain a jugé que les derniers droits de douane temporaires de 10% imposés par le président Donald Trump à l'échelle mondiale étaient injustifiés au regard d'une loi commerciale des années 1970. Mais les analystes s'attendent à un appel rapide et à un impact global limité sur les prélèvements américains. Les rendements des bons du Trésor ont suivi la hausse des prix du brut jeudi, les traders s'inquiétant de l'inflation, mais n'ont guère évolué vendredi, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissant à4,354%, en baisse de 4 points de base. Le bitcoin BTC= s'orientait vers une sixième semaine de hausse consécutive , à 79.660 dollars.