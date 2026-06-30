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Wall Street entame la dernière séance du trimestre sur une note stable
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 15:56

La Bourse de New York a ouvert sur de faibles variations mardi, les investisseurs attendant de nouvelles données avant de clôturer ce qui devrait être, malgré les tensions géopolitiques, leur meilleur trimestre depuis plusieurs années.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 65,30 points, soit 0,13% à 52.248,04 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, cède 0,03% à 7.438,04 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC ouvre également quasi stable (-0,05%) à 25.808,35 points

Même si la Bourse de New York a récemment connu certaines turbulences liées aux valeurs de l'IA, la technologie continue de soutenir les actions américaines, reléguant au second plan les fluctuations liées au Moyen-Orient et aux craintes d'inflation.

Les indices S&P 500 et Nasdaq Composite devraient enregistrer sur l'ensemble du trimestre leur meilleure performance en six ans, tandis que l'indice Dow Jones pourrait afficher son meilleur trimestre depuis 2022.

De plus, les cours du pétrole ont connu un recul rapide depuis l'annonce d'un accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre et, bien qu'il reste encore de nombreux aspects à régler entre les deux parties, l'accalmie sur les marchés énergétiques rassure dans une certaine mesure les investisseurs.

Reste à voir dans quelle mesure ce fléchissement des prix du pétrole modifiera le ton de la Réserve fédérale (Fed), dont les responsables se montrent plus enclins à resserrer la politique monétaire à l'avenir.

"La tonalité résolument hawkish de la dernière réunion a déjà produit ses premiers effets : les anticipations d'inflation se sont nettement détendues et le dollar a retrouvé de la vigueur", souligne Thomas Giudici, directeur de la gestion obligataire chez Auris Gestion.

Le patron de la banque centrale américaine participera mercredi à une table ronde dans le cadre du conclave annuel de la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, près de Lisbonne, "une prise de parole qui sera particulièrement scrutée afin de déterminer s'il entend maintenir cette posture de fermeté face à une économie qui continue de défier les pronostics", ajoute Thomas Giudici.

Une série de données économiques, notamment le rapport JOLTS sur les offres d'emploi et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, seront publiés à 14h00 GMT.

Aux valeurs, les banques américaines Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N reculent légèrement dans les premiers échanges, après que le courtier Oppenheimer a abaissé la recommandation sur une série de noms du secteur.

La chute du bitcoin pénalise les valeurs liées aux crypto-actifs, telles que Coinbase COIN.O et Strategy

MSTR.O , qui perdent respectivement 4,7% et 8,8% respectivement.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4320KP

(Rédigé Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
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GOLDMAN SACHS GR
1 016,010 USD NYSE -0,44%
MORGAN STANLEY
209,750 USD NYSE -0,98%
NASDAQ Composite
26 033,15 Pts Index Ex +0,82%
S&P 500 INDEX
7 468,29 Pts CBOE +0,37%
STRATEGY RG-A
84,5600 USD NASDAQ -8,76%
USA BENCHMARK 10A
4,420 Rates -0,17%
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