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Bureau Veritas cède ses activités liées aux énergies fossiles, faute de rentabilité
information fournie par Boursorama avec AFP 30/06/2026 à 18:16

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le géant français de l'inspection et de la certification Bureau Veritas a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec un fonds d'investissement pour lui céder ses activités liées aux énergies fossiles, qui pèsent sur sa rentabilité.

Les activités en question sont des essais et des inspections de produits pétroliers, pétrochimiques et du charbon, qui servent notamment à vérifier leur respect des normes. Elles sont valorisées à 470 millions d'euros par Bureau Veritas.

En 2025, cette branche a généré environ 450 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Mais sa croissance est "inférieure" à la moyenne de l'entreprise et l'activité tire la rentabilité globale du groupe vers le bas, d'après Bureau Veritas.

Dans le cadre de son plan stratégique, Bureau Veritas souhaite se délester d'une partie de ses actifs jugés moins dynamiques pour réinvestir dans d'autres secteurs.

Les négociations sont menées avec le fonds Triton Partners, basé à Londres.

Bureau Veritas espère finaliser la cession d'ici la fin du premier trimestre 2027.

L'entreprise, un des leaders mondiaux du secteur de l'inspection et de la certification, a dégagé 588 millions d'euros de bénéfice net en 2025.

Elle fait partie du CAC 40, l'indice des 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, depuis fin 2024.

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