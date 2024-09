Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: encore de la marge aux niveaux actuels? information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, toujours soutenue par les espoirs de voir la Fed poursuivre ses baisses de taux mais aussi par un petit regain d'activité sur le front des fusions-acquisitions (M&A).



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant une poursuite de la dynamique favorable des deux dernières semaines.



Portés par l'action accommodante de la Réserve fédérale, qui a réduit ses taux de 50 points de pourcentage mercredi dernier, le Dow Jones et le S&P 500 avaient inscrit de nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière.



Les investisseurs savent que l'amorce d'un cycle d'assouplissement monétaire hors période de récession constitue un élément porteur pour les actions, comme ce fut le cas en 1984, 1989, 1995 ou encore 1998.



'L'approche proactive de la Fed accroît la probabilité d'un atterrissage en douceur de l'économie', estime Angelo Kourkafas, analyste marchés chez Edward Jones.



'Et les projections en matière de baisses de taux signifient que les taux vont encore baisser pour les consommateurs et les entreprises à l'avenir, ce qui devrait redynamiser la croissance en 2025', poursuit-il.



Mais l'incertitude entourant les prochaines baisses de taux de la Fed pourrait provoquer quelques soubresauts sur les marchés d'actions dans les mois à venir.



Le niveau élevé des valorisations actuelles menace aussi de condamner la Bourse américaine au surplace, ou en tout cas à une faible marge de progression.



A 24 fois les bénéfices attendus, l'indice S&P 500, en hausse de presque 20% depuis le 1er janvier, affiche une valorisation largement supérieure à son niveau de 21,7x d'il y a un an.



Tous les critères ne plaident donc pas en faveur des marchés américains.



Au-delà des valorisations tendues du moment, les investisseurs redoutent toujours une possible récession aux Etats-Unis et l'incertitude liées à l'élection présidentielle, tandis que la morosité s'installe en Europe comme le montrent les derniers indices d'activité PMI.



Les intervenants ont par ailleurs le sentiment que la situation économique en Chine ne s'améliore pas et que les facteurs géopolitiques continuent de représenter une menace potentielle.



Tous ces éléments suffisent pour penser que les marchés en ont loin d'avoir fini avec la volatilité.



La semaine qui vient sera chargée en indicateurs avec en vedette, vendredi, la publication de l'indice PCE des prix à la consommation au titre du mois d'août.



S'ils devaient confirmer la récente tendance à la désinflation, ces chiffres viendraient entretenir le courant boursier acheteur à l'oeuvre depuis deux semaines, mais gare à un éventuel rebond des prix, qui pourraient là encore faire trébucher les marchés.



En attendant, Intel devrait poursuivre sa progression lundi matin, soutenue par un regain de spéculations concernant un rachat par un autre géant du secteur (Qualcomm) ou par un grand fonds d'investissement (Apollo).





