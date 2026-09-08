Wall Street : en repli sur fond de tensions géopolitiques

Reprise des cotations à Wall Street après un jour férié ce lundi : la lourdeur l'emporte du fait des tensions géopolitiques au Moyen-Orient mais le repli des indices est demeuré largement contenu : l'indice Nasdaq Composite a perdu 0,3%, S&P 500 -0,6% et le Dow Jones a cédé 1,17%, plombé essentiellement par Amgen et ses -10,1%, enfin, le Russell 2000 lâche -0,43% (à 2 963). Les investisseurs ne peuvent plus éluder le risque inflationniste alors que le WTI tutoie les 94 USD ( 1,6%), et le diesel continue de battre des records avec un prix moyen de 5,90 USD sur le sol US et un tarif "impensable" de 8 USD dans certains états de l'union (soit 100% en 7 mois).

Le détroit d'Ormuz reste toujours bloqué (il ne passe qu'une poignée de navires par jour) et aucune sortie de crise ne se dessine à court terme : pire, les rebelles Houthis intensifient leurs frappes sur l'Arabie Saoudite et les raffineries de Saudi Aramco (celles situées à Abha, Najran et Jazan, situées au bord de la Mer Rouge).

Le baril de pétrole retrouve des sommets oubliés depuis début juin, le WTI tutoie les 94 USD ( 0,8%), le "Brent" les 99 USD ( 1,4%).

Le diesel bat chaque jour de nouveaux records historiques, le kérosène retrouve ses niveaux de crise du printemps dernier, l'inflation s'installe solidement à tous les niveaux (alimentation, transports, semi-conducteurs avec la flambée des "mémoires", etc.).

Selon Axios, la guerre contre l'Iran a jusqu'à présent imposé environ 100 milliards de dollars de coûts énergétiques supplémentaires aux consommateurs américains.

Pour ne rien arranger, en représailles aux droits de douane US portés à 50% sur une série de produits, le Canada instaure des droits réciproques de 15 à 50% sur environ 20 MdsUSD d'importations US (acier, électronique, ameublement, habillement...).

La guerre des "tarifs" transfrontaliers est naturellement inflationniste à tous points de vue.

Malgré tout ce qui précède et une nette dégradation des marchés obligataires européens la veille, les T-Bonds US ont rouvert à l'équilibre après un pont de 3 jours et terminent sur une légère tension pas très significative : le "10 ans" prend 1Pt à 4,794%, le "30 ans" prend 0,5Pt à 5,2500% et le "2 ans" décale de 2,1Pt à 4,400% (le zénith annuel est retracé).