Wall Street : en repli, mais résilient malgré tout
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 07:32
Les indices US clôturent donc en repli modéré, avec une jauge du stress qui se dégrade de +4,1% (le 'VIX' remonte vers 18,60) : le Dow Jones cède 0,7%, le Nasdaq-100 perd près de -1% (plombé par les -10% de Netflix), mais le S&P 500 ne lâche que 0,53%, grâce à l'envol de +13,9% d'Intuitive Surgical, et des géants des services pétroliers SLB et Halliburton (+4,2%) après leurs bons résultats.
Ceux de Netflix, comme on l'a vu, ont été mal accueillis : le bénéfice de 2,5 milliards de dollars ressort nettement en dessous des attentes, en raison du coût d'un litige fiscal au Brésil.
Les gérants attendent de savoir si les résultats des 'Sept Magnifiques' justifient leurs valorisations particulièrement tendues.
Dans ce contexte, la sanction en cas de résultats ou de prévisions inférieurs aux attentes pourrait être sévère : premiers éléments de réponse avec les publications des géants technologiques Alphabet, Apple, Meta et Microsoft, toutes attendues la semaine prochaine.
La résilience du marchés US, malgré un 'shutdown' qui n'en finit pas (22ème jour, zéro solution en vue), s'explique par l'espoir d'un apaisement commercial entre les Etats-Unis et la Chine.
Le récent sursaut de la volatilité, qui s'est accompagné d'une envolée de l'or et d'un regain d'intérêt pour les obligations, indique toutefois que le climat n'a rien d'idyllique.
Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds affichent une quasi stabilité à 3,956%, le '30 ans' restant lui aussi quasi stable vers 4,54%.
Côté énergie, les choses bougent avec le baril de WTI qui grimpe de +3,3% vers 59,4 dollars après la publication des stocks de pétrole.
