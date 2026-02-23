Wall Street en repli face à la résurgence des tensions commerciales
Concernant cette décision de la Cour suprême de vendredi dernier, 6 juges contre 3 autres ont estimé que le président américain a outrepassé ses prérogatives constitutionnelles. Bien que Trump ait invoqué une "urgence économique" via une loi de 1977 pour se passer de l'accord du Congrès, la Cour a jugé ce motif insuffisant pour justifier de telles mesures.
La décision annule spécifiquement les tarifs douaniers dits du "Liberation Day" (annoncés le 2 avril 2025). Cela inclut la taxe de base de 10% appliquée de manière générale sur les importations, les taxes "réciproques" visant presque tous les partenaires commerciaux ainsi que les tarifs punitifs liés à la crise des opioïdes (fentanyl) imposés à la Chine, au Mexique et au Canada.
En réaction à cette décision, Allianz Trade estime que "celle-ci contre l'utilisation de la loi International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) pour les droits de douane Liberation Day invalide environ 60 milliards de dollars de droits, ainsi que les droits de douane d'urgence sur le fentanyl imposés à la Chine, au Mexique et au Canada, d'une valeur supplémentaire de 40 MdsUSD.
"En réponse, Donald Trump a immédiatement mobilisé un autre outil : la section 122 du Trade Act de 1974, qui l'autorise à instaurer des restrictions temporaires aux importations pour 150 jours. Un décret instaurant un droit de douane global de 10% devait entrer en vigueur mais dès le lendemain, le président annonçait durant le week-end, sur les réseaux sociaux que ce taux serait porté à 15%", relève Michaël Nizard, head of multi-asset & overlay pour Edmond de Rothschild AM.
Conséquence de cette décision, le gouvernement américain pourrait devoir rembourser entre 130 et 200 MdsUSD aux importateurs et entreprises ayant payé ces taxes durant l'année écoulée.
Ce lundi, Donald Trump a de nouveau fustigé la cour suprême américaine, suite à l'annulation de ses droits de douane réciproques. Sur Truth Social, il a qualifié l'arrêt de la Cour de "ridicule et stupide", affirmant paradoxalement que cette décision lui octroyait désormais un pouvoir d'action bien plus étendu qu'auparavant.
Côté statistiques, les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont diminué de 0,7% en décembre 2025 par rapport à novembre, après une progression de 2,7% le mois précédent, selon les données publiées ce lundi par le Département du Commerce.
Nvidia en vedette mercredi
Du côté de la cote, Domino's Pizza ( 3,28%) progresse à la faveur d'un solide exercice 2025. Les revenus s'élèvent à 4,94 MdsUSD, soit une hausse de 5%. Le bénéfice d'exploitation est en augmentation de 8,5%. Le bénéfice net ressort à 601,7 MUSD, en progression de 3% sur un an.
De son côté, Merck ( 0,62%) a dévoilé une nouvelle structure organisationnelle pour soutenir sa croissance et ses futurs lancements. Désormais, l'activité Santé Humaine du commerçant de produits thérapeutiques et de vaccins sera structurée autour de deux pôles majeurs : l'unité opérationnelle Oncologie et l'unité opérationnelle Spécialités, Pharmacies et Maladies infectieuses. L'objectif selon le communiqué de presse de Merck est de " maintenir son leadership mondial en oncologie, tout en concentrant ses efforts sur un portefeuille de plus en plus vaste et diversifié de nouveaux médicaments ".
Gilead Sciences (-0,89%) a signé d'un accord définitif pour acquérir Arcellx, au prix de 115 USD par action en numéraire, plus un certificat de valeur garantie (CVR) de 5 USD par titre. Au total, cette opération fait ressortir une valeur nette d'inventaire implicite de 7,8 MdsUSD.
Johnson Matthey a amendé un contrat avec Honeywell (groupe américain spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels) pour lui céder ses activités de technologies de catalyse. Honeywell a ainsi conclu un avenant à l'accord d'acquisition de cette activité. L'amendement annoncé ajuste le montant total de la transaction, qui passe de 1,8 à 1,325 MdGB, et repousse la date butoir au 21 juillet 2026.
Côté valeurs, les investisseurs attendent avec impatience les résultats annuels du géant de la tech Nvidia mercredi soir. Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" et son objectif de cours à 12 mois de 230 USD sur Nvidia, à l'approche de cette publication. "Nous nous attendons pleinement à ce qu'il batte les attentes et affiche des prévisions meilleures que prévu, compte tenu des données positives continues du quatrième trimestre 2025 et d'une configuration de dépenses apparemment vigoureuse en 2026", estime le broker.
