Wall Street en repli avec le regain des tensions au Moyen-Orient

Le panneau Wall Street est représenté à la Bourse de New York

par Stephen Culp et Medha Singh

La Bourse ‌de New York a fini en baisse mercredi, après plusieurs records au cours des jours précédents, alors que le regain ​des tensions au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole ont incité les investisseurs à privilégier la prudence, craignant des pressions inflationnistes supplémentaires.

L'indice Dow Jones a cédé 1,21%, ou 620,72 points, à 50.687,07 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu ​56,06 points, soit 0,74%, à 7.553,72 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 239,92 points (0,89%) à 26.853,98 points.

Si le secteur des semiconducteurs a de nouveau ​grimpé, de 1,4%, confirmant que l'engouement autour de l'intelligence artificielle (IA) ⁠est toujours présent, tous les "Sept Magnifiques" de Wall Street - à part Meta qui a pris 4,2% - ont décliné.

Dans ‌leur sillage, les technologies ont terminé en repli, de même que les finances, avec pour effet de peser sur les trois principaux indices new-yorkais.

"Les noms liés à l'IA évoluent dans leur propre ​monde - complètement distinct et grosso modo indifférent ‌aux risques macro et géopolitiques, dans une certaine mesure", a commenté Ross Mayfield, analyste ⁠chez Baird dans le Kentucky. Ces titres sont donc privilégiés, "en particulier les jours durant lesquels tout le reste semble moins attractif", a-t-il ajouté.

Après avoir souvent fait fi récemment de l'absence d'avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, voulant ⁠croire à une issue imminente ‌et se focalisant sur des résultats d'entreprises solides, les investisseurs ont été inquiétés par les nouveaux ⁠incidents signalés au Moyen-Orient.

Les tensions supplémentaires dans le détroit d'Ormuz, voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales, ont fait ‌grimper les prix du pétrole et alimenté la crainte que la flambée des prix de l'énergie provoque ⁠une hausse plus large de l'inflation.

D'après Bill Northey, directeur des investissements chez U.S. Bank ⁠Wealth Management, dans le Montana, ‌il y a un apparent "bras de fer entre les fondamentaux de l'économie américaine, qui sont incroyablement positifs, et les préoccupations ​sur la durée du conflit au Moyen-Orient".

Plus la fermeture de ‌facto du détroit d'Ormuz durera, a-t-il dit, moins il sera vraisemblable que la Réserve fédérale américaine (Fed) pourra réduire ses taux d'intérêt en 2026.

Les marchés financiers ​misent d'ailleurs à 41,1% sur la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en décembre prochain, selon des données de FedWatch de CME, contre seulement 9,1% un mois plus tôt.

La banque centrale américaine a noté dans son "libre ⁠beige", publié mercredi après-midi, que l'activité économique s'était accélérée aux Etats-Unis ces dernières semaines et que l'emploi était resté stable, mais a prévenu des répercussions néfastes de la hausse des prix de l'énergie.

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(Rédigé par Jean Terzian)