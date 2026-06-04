Une frappe ukrainienne tue quatre personnes en Crimée annexée

Une image satellite, diffusée par la société Vantor, montre de la fumée s'élevant du terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, en Russie, le 3 juin 2026 ( Satellite image ©2026 Vantor / Handout )

Quatre personnes ont été tuées par des frappes ukrainiennes en Crimée, ont annoncé jeudi les autorités de cette péninsule annexée par la Russie, au lendemain d'une attaque contre des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, où s'ouvrait le principal forum économique russe.

L'opération ukrainienne a conduit le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio à mettre en garde contre un "risque d'escalade" du conflit opposant Moscou à Kiev depuis plus de quatre ans.

"Selon les premiers rapports, trois personnes ont été tuées et sept autres blessées à cause d'une frappe ennemie sur des bâtiments non résidentiels à Simferopol", a écrit jeudi matin sur Telegram Sergueï Aksionov, le chef des autorités de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Quelques heures plus tard, il a annoncé qu'une quatrième personne a été tuée en Crimée à la suite d'une attaque de drone ukrainien sur un train de banlieue.

Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé jeudi avoir intercepté et abattu dans la nuit 272 drones ukrainiens.

Cette nouvelle attaque ukrainienne intervient au lendemain du ciblage de sites énergétiques et militaires de la deuxième ville de Russie, au jour de l'ouverture du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

Quelque 20.000 invités de 130 pays, y compris occidentaux, doivent participer à cet événement de trois jours, jadis considéré comme le "Davos russe", organisé par la Russie pour attirer investisseurs et entreprises étrangères.

Parmi les rendez-vous prévus figurent un échange entre Vladimir Poutine et des dirigeants d'agences de presse internationales jeudi, un discours du président russe vendredi, ou encore une prise de parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lors d'un panel sur l'environnement vendredi.

Le Kremlin a promis "des réponses systématiques" aux frappes de Kiev, qui ont endommagé "plusieurs" infrastructures sans faire de victimes, selon le gouverneur Alexandre Beglov.

Les premiers participants au Forum économique sont arrivés avec une épaisse fumée en arrière-plan du centre de conférence, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Valéria, femme d'affaires de 32 ans venue de Moscou pour le Forum, a dit à l'AFP ne pas être effrayée par la possibilité de nouvelles frappes ukrainiennes: "Nous vivons avec de telles attaques depuis des années maintenant".

- "Le risque d'escalade est réel" -

D'après Volodymyr Zelensky, c'est le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg et la base militaire de Kronstadt, non loin de là, qui ont été visées par des drones ukrainiens. Le président ukrainien a évoqué des "frappes justes".

Les Russes "doivent savoir que s'ils utilisent des drones et des missiles contre nous, nous ferons de même", a-t-il déclaré.

Frappes russes contre la ville ukrainenne de Dnipro, le 3 juin 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Sept personnes sont mortes mercredi dans l'est de l'Ukraine occupé par la Russie du fait d'une frappe ukrainienne sur un car, selon les autorités locales installées par la Russie. Deux autres civils sont morts, l'un dans la région frontalière de Briansk, l'autre dans la partie occupée de la région de Kharkiv, selon les pouvoirs locaux.

Du côté de l'Ukraine, où se trouvait mercredi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, des bombardements russes ont fait une dizaine de morts dans plusieurs régions, selon les autorités locales. Mardi, 23 personnes avaient été tuées en Ukraine - à Kiev et Dnipro (centre-est) - dans une salve massive de missiles et de drones russes.

Les Etats-Unis, qui ont mené sans succès une série de négociations avec les Ukrainiens et les Russes, actuellement au point mort, se sont inquiétés mercredi d'un risque d'escalade.

Aux dires de Marco Rubio devant une commission parlementaire, "l'Ukraine est devenue de plus en plus efficace pour mener des frappes à longue portée en profondeur".

"Il est important d'essayer de mettre fin à cette guerre, si nous le pouvons, car le risque d'escalade est réel, plus réel qu'il ne l'était il y a deux ans", a ajouté le secrétaire d'Etat américain.

"A ce stade, aucune des deux parties n'a été disposée à faire les concessions nécessaires pour rétablir la paix, en particulier du côté russe", a également relevé M. Rubio. Et d'assurer que les Etats-Unis restent "prêts à jouer tout rôle possible dans ce contexte pour rétablir la paix".

Du côté des Européens, les représentants des 27 ont ouvert la voie mercredi à la reprise formelle des négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine, bloquées jusqu'à présent par un veto hongrois, a-t-on appris auprès de responsables européens. Le pays de 40 millions souhaite rejoindre l'UE le plus rapidement possible.