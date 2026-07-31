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Wall Street en ordre dispersé sous la pression des taux obligataires
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 16:58
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Après une ouverture dans le vert, les principaux indices américains évoluent sans direction claire ce vendredi, pénalisés par la remontée des rendements obligataires américains à 10 ans et par la forte baisse d'Apple, deuxième capitalisation mondiale. Le S&P 500 et le Dow Jones avancent légèrement de 0,1% et 0,07%, tandis que le Nasdaq 100 progresse de 0,2%.

Les solides résultats de Microsoft avaient pourtant redonné de l'élan aux marchés américains jeudi, mais la séance de vendredi apparaît plus contrastée. Amazon s'envole de plus de 15% après avoir publié une forte croissance de son activité cloud, Amazon Web Services, qui dépasse les attentes. A l'inverse, Apple chute de 9% après avoir présenté des perspectives trimestrielles jugées décevantes, malgré des bénéfices solides et une forte progression des ventes d'iPhone et de Mac au cours du trimestre écoulé.

Sur le plan géopolitique, Donald Trump a annoncé qu'un accord "historique" avait été conclu par son "Conseil de la paix" en vue du désarmement complet du Hamas et des autres groupes armés présents à Gaza. Selon le président américain, cet accord ouvrirait la voie à la mise en place d'un nouveau gouvernement palestinien chargé d'administrer l'enclave avec le soutien du Conseil de la paix. Une Force de stabilisation internationale ainsi qu'une nouvelle force de police palestinienne seraient également déployées pour assurer la sécurité, dans le cadre d'un retrait progressif des forces israéliennes.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans se tend à 4,72%, contre 4,67% à la clôture de la veille. Le taux à 30 ans poursuit également sa progression et évolue toujours à des niveaux inédits depuis 2007.

Parmi les autres mouvements marquants, Monolithic Power Systems gagne plus de 10% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes, soutenus par une forte demande liée aux infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle.

A l'inverse, Coinbase abandonne 14% après avoir enregistré une troisième perte trimestrielle consécutive.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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