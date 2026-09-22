Wall Street en ordre dispersé, record du Nasdaq grâce à l'IA

par Noel Randewich et Johann M Cherian

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le Dow Jones ayant terminé dans le rouge tandis que le Nasdaq s'est établi à un record de clôture, pour une deuxième séance consécutive, dans le sillage des gains enregistrés par des valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,36% à 51.863,69 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a fini grosso modo stable à 7.764,64 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,45% à 27.244,28 points.

Avec l'engouement autour du nouveau modèle d'IA lancé ce mois-ci par Meta Platforms META.O , qui propose un assistant - "Muse" - capable d'envoyer des courriels et d'effectuer des transactions, le secteur des semiconducteurs a progressé ces derniers jours, une tendance qui s'est confirmée mardi, en particulier pour Micron MU.O qui a pris 5%.

Toutefois, certains s'inquiètent qu'un tel outil vienne concurrencer les entreprises d'autres secteurs. Amazon AMZN.O a annoncé lundi qu'il empêcherait Muse de fonctionner sur sa plateforme de commerce en ligne.

"Les gens ont peur que Muse soit utilisé pour gérer des contrats d'assurance, réserver des voyages et chercher des produits à acheter", note Jed Ellerbroek, gestionnaire de portfolio chez Argent Capital Management. "Nombre de titres technologiques sont en repli en raison, d'une manière ou d'une autre, de craintes liées à Muse", ajoute-t-il.

Les prix du pétrole ont effectué des mouvements en dents de scie, autour du seuil des 100 dollars le baril, après que le président américain Donald Trump a prévenu lors d'un discours devant l'Assemblée générale de l'Onu qu'il pourrait "annihiler" l'Iran si aucun accord n'est conclu pour mettre fin au conflit.

Par ailleurs, les investisseurs attendent le sommet prévu jeudi à Washington entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, avec la perspective que les deux dirigeants décident de prolonger leur trêve commerciale et évoquent la possibilité d'instaurer une forme de régulation de l'IA.

Six des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont décliné ce mardi, au premier rang desquels les finances .SPSY , qui ont cédé 1,68%.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)