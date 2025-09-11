Wall Street en ordre dispersé ; le S&P500 sur un nouveau plus haut historique grâce à Oracle

(AOF) - À New York, les indices ont terminé la séance en ordre dispersé. Le Dow Jones a mis fin à une série de deux séances consécutives de hausse pour finir sur un repli de 0,48 %, à 45 490,92 points, tandis que le Nasdaq Composite a réussi à grappiller 0,03 %, à 21 886,06 points. De son côté, le S&P 500 a battu un nouveau record historique en clôture avec un gain de 0,30 %, à 6 532,04 points, grâce notamment à l’envolée d’Oracle. Les prix à la production d’août ont, contre toute attente, diminué, ce qui vient renforcer encore plus l’hypothèse d’une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine.

À l'heure de l'IA, les compteurs s'affolent : les montants investis et les capitalisations atteignent des sommets. Nvidia, le principal bénéficiaire de son développement est devenue la première société au monde à dépasser les 4000 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd'hui, Oracle (+35,95% à 328,33 dollars) a vu sa capitalisation passer de plus de 678 milliards de dollars à 940 milliards de dollars entre hier et aujourd'hui. Ce gain de 262 milliards de dollars se compare à une capitalisation de 288 milliards de dollars pour le champion français, LVMH.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, au mois de juillet, les stocks des grossistes ont progressé de 0,1 %, là où les analystes visaient une hausse de 0,2 % après une augmentation de 0,1 % en juin. Parallèlement, les ventes des grossistes se sont appréciées de 1,4 % sur la même période, contre +0,7 % en juin.

Outre-Atlantique, l’indice des prix à la production a diminué de 0,1 % au mois d’août, alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, la hausse a atteint 2,6 %, loin des prévisions de +3,3 %.

En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l’indice des prix à la production a également reculé de 0,1 % en août, contre une estimation de +0,3 % et un précédent à +0,7 % (chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, il a augmenté de 2,8 %, alors qu’il était attendu à +3,5 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

JPMorgan reste à Surpondérer et affiche un objectif de cours de 255 dollars sur Apple après la présentation des nouveaux iPhone. Le lancement des produits d'automne d'Apple a globalement répondu aux attentes, avec quelques surprises positives liées aux prix des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. En revanche, selon le broker, l'iPhone Air déçoit les plus optimistes en raison de son positionnement premium, ce qui équilibre le tableau.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop a fini dans le vert (+3,31 %, à 24,37 dollars) grâce à des résultats trimestriels meilleurs qu'anticipé par les analystes. Au premier trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 186,8 millions de dollars, soit 31 cents par action, contre un profit de 14,8 millions de dollars, soit 4 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 25 cents, soit 9 cents de mieux qu'attendu. Les revenus ont progressé de 21,8%, à 972,2 millions de dollars, et ils étaient anticipés à 823,30 millions de dollars.

Johnson & Johnson

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé le système Inlexzo de Johnson & Johnson. Ce dispositif libère un médicament et permet une administration locale prolongée d'un traitement anticancéreux dans la vessie avec un taux de réponse complète de 82 % chez les patients, sans nécessité de réinduction. Inlexzo est conçu pour les patients souhaitant préserver leur vessie et est le premier et unique système de délivrance de médicaments intra-vésical précise la société.

Synopsys

Synopsys, dont le titre dégringole de plus 20% en avant-Bourse, a annoncé, pour le trimestre clos le 31 juillet, un bpa de 3,39 dollars contre 3,74 dollars attendu. Le chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars ressort également inférieur aux attentes, le consensus ciblant 1,77 milliard de dollars. Le fournisseur de logiciels de conception de puces a été pénalisé par la faiblesse de son activité Design IP.