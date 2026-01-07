Wall Street en ordre dispersé, le Nasdaq porté par l'essor pour l'IA

par Chuck Mikolajczak et Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq terminant en hausse dans le sillage des gains des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que le S&P-500 et le Dow Jones ont décliné, plombés notamment par le repli de JPMorgan et de groupes financiers.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,94% à 48.996,08 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,34% à 6.920,93 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,16% à 23.584,28 points.

Le S&P-500 et le Dow Jones ont terminé dans le rouge alors qu'il s'étaient initialement établis à des plus hauts inédits en séance.

Des sociétés d'acquisition de logements ont reculé après que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait interdire aux investisseurs de Wall Street d'acheter des maisons individuelles, une mesure destinée à faire baisser les prix.

Blackstone BX.N et Apollo Global Management APO.N ont cédé plus de 5%, pesant lourdement sur le secteur des finances

.SPSY . American Homes 4 Rent AMH.N a plongé de 4,3%.

JPMorgan Chase JPM.N a perdu 2,3% après que Wolfe Research a dégradé sa recommandation pour la banque.

Mettant en exergue l'intérêt des investisseurs pour les principaux acteurs de l'IA, Anthropic a dit prévoir une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars qui valoriserait l'éditeur du chatbot Claude à 350 milliards de dollars, soit davantage que nombre de grands groups.

"Les investisseurs débutent 2026 avec un plan d'action similaire à l'an dernier", a commenté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, à Tulsa dans l'Oklahoma.

Il a ajouté que les rumeurs selon lesquelles l'engouement autour de l'IA était terminé s'avéraient infondées.

Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont progressé d'environ 1%, tandis qu'Alphabet GOOGL.O a grimpé de plus de 2%.

Des données publiées mercredi montrent que le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a reculé plus qu'attendu en novembre, tandis qu'un rapport distinct indique que le secteur privé américain a créé moins d'emplois que prévu en décembre.

Si la publication de ces données marque un retour à la normale, après l'interruption provoquée par le "shutdown" de l'administration fédérale, les prévisions des marchés concernant la politique de la Réserve fédérale (Fed) n'ont pas bougé.

Les investisseurs attendent désormais le rapport mensuel du gouvernement sur l'emploi, prévu vendredi.

Ils suivent également de près l'actualité géopolitique après que les Etats-Unis ont dit avoir intercepté un pétrolier battant pavillon russe dans le cadre de leurs efforts pour bloquer les exportations de pétrole du Venezuela.

Par ailleurs, la Maison blanche a déclaré que Donald Trump discutait activement d'un potentiel rachat du Groenland. Le président américain n'a pas exclu une intervention militaire.

