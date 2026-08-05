Wall Street en ordre dispersé, entre apaisement au Moyen-Orient et doutes sur l'IA

* Le Dow Jones gagne 0,49%, le S&P-500 perd 0,17% et le Nasdaq cède 0,83%

* L'apaisement au Moyen-Orient, Amgen et Disney soutiennent le Dow

* Le Nasdaq souffre encore des doutes sur l'IA

par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

La Bourse de New York a fini mercredi en ordre dispersé, le Dow Jones clôturant une nouvelle fois à un record avec, entre autres, les espoirs d'apaisement au Moyen-Orient tandis que le Nasdaq a souffert du repli de SpaceX et d'AMD après leurs résultats trimestriels, qui alimentent les inquiétudes sur la lourdeur des investissements dans l'intelligence artificielle.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,49%, ou 263,24 points, à 54.349,12 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 12,97 points, soit 0,17% à 7.723,55 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 221,55 points, soit 0,83% à 26.363,439 points.

L'Iran a évoqué mercredi la perspective d'un accord avec Oman sur le tracé d'une voie de navigation dans le détroit d'Ormuz, essentiel au commerce mondial des hydrocarbures, ce qui allège la pression sur les cours du pétrole et donc les pressions inflationnistes aux Etats-Unis et réduit la perspective d'une hausse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale en septembre.

Au-delà de ces aspects macroéconomiques, le Dow a profité de la hausse de 4,57% du laboratoire pharmaceutique Amgen AMGN.O , porté par la progression de ses ventes au deuxième trimestre. Son concurrent Eli Lilly LLY.N a pris 4,86% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

Disney DIS.N a aussi contribué à cette dynamique avec un gain de 3,65% en raison d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a en revanche souffert de la chute de 13,6% de SpaceX SPCX.O et subi son premier recul en cinq séances.

Portée par ses satellites Starlink et ses activités dans l'IA, l'entreprise d'Elon Musk a certes fait état d'un chiffre d'affaires quasiment doublé et d'une perte d'exploitation réduite dans sa première publication trimestrielle depuis son introduction en Bourse, mais elle n'a pas apaisé les doutes sur la viabilité de ses investissements, notamment dans les centres de données pour l'intelligence artificielle.

De même, Advanced Micro Devices AMD.O a prédit un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le trimestre en cours, avec la forte demande liée à l'IA, mais les investisseurs continuent de réclamer des preuves indiquant que ses lourds investissements dans l'IA se traduiront par une croissance future. Le titre a perdu 7%.

(Chuck Mikolajczak, avec Johann M Cherian et Shashwat Chauhan à Bangalore, version française Bertrand Boucey)