SK Hynix envisage une cotation aux USA dès le mois d'août

Illustration du logo de SK Hynix
par Heekyong Yang et Yantoultra Ngui
SK Hynix prévoit de se coter aux États-Unis à partir du mois d'août, ont déclaré deux sources proches du dossier, le fabricant sud-coréen de puces mémoire cherchant à tirer parti de la forte demande pour les titres liés à l'intelligence artificielle (IA) et à élargir sa base d'investisseurs.
La Securities and Exchange Commission (SEC) devrait approuver la demande d'introduction en Bourse des American Depositary Receipts (ADR) de SK Hynix au cours de la semaine du 22 juin, a déclaré l'une des sources.
Un ADR est un titre coté aux États-Unis qui représente des actions d'une entreprise non américaine.
Les deux sources ont demandé garder l'anonymat.
"SK Hynix prévoit d'émettre des ADR d'ici 2026, mais les détails, notamment le volume et le calendrier, n'ont pas encore été fixés", a déclaré SK Hynix dans un communiqué.
La SEC n'était pas immédiatement disponible pour commenter cette information en dehors des heures de bureau.
Le groupe sud-coréen avait annoncé en mars avoir déposé une demande confidentielle d'introduction en Bourse aux États-Unis et une source avait alors indiqué que l'opération pourrait rapporter jusqu'à 14 milliards de dollars (12,12 milliards d'euros).
SK Hynix, deuxième fabricant mondial de puces mémoire et fournisseur clé de Nvidia, a été l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA grâce à sa position dominante dans le secteur des puces mémoire à large bande passante (HBM).
L'action de la société sud-coréenne a bondi de 240% cette année, ce qui lui à permis de dépasser la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière en mai, devenant ainsi la troisième entreprise asiatique, après la taïwanaise TSMC et sa compatriote Samsung Electronics, à avoir franchi ce cap.
Une cotation aux États-Unis viendrait s'ajouter à une liste d'autres grands noms au cours d'un second semestre qui s'annonce chargé pour la place new-yorkaise, avec une série d'introductions en Bourse liées notamment à l'IA, comme OpenAI et Anthropic, ainsi que le début, cette même semaine, de SpaceX, la société spatiale du milliardaire Elon Musk.
(Reportage Heekyong Yang à Séoul et Yantoultra Ngui à Singapour ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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