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SK Hynix envisage une cotation aux USA dès le mois d'août
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 11:03

Illustration du logo de SK Hynix

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par Heekyong Yang et Yantoultra Ngui

‌SK Hynix prévoit de se coter aux États-Unis à partir du mois d'août, ont ​déclaré deux sources proches du dossier, le fabricant sud-coréen de puces mémoire cherchant à tirer parti de la forte demande pour les titres liés à l'intelligence artificielle (IA) et à ​élargir sa base d'investisseurs.

La Securities and Exchange Commission (SEC) devrait approuver la demande d'introduction en Bourse des American Depositary Receipts (ADR) ​de SK Hynix au cours de la ⁠semaine du 22 juin, a déclaré l'une des sources.

Un ADR est un titre ‌coté aux États-Unis qui représente des actions d'une entreprise non américaine.

Les deux sources ont demandé garder l'anonymat.

"SK Hynix prévoit d'émettre des ADR d'ici ​2026, mais les détails, notamment ‌le volume et le calendrier, n'ont pas encore été fixés", ⁠a déclaré SK Hynix dans un communiqué.

La SEC n'était pas immédiatement disponible pour commenter cette information en dehors des heures de bureau.

Le groupe sud-coréen avait annoncé en mars avoir ⁠déposé une demande ‌confidentielle d'introduction en Bourse aux États-Unis et une source avait alors indiqué ⁠que l'opération pourrait rapporter jusqu'à 14 milliards de dollars (12,12 milliards d'euros).

SK Hynix, deuxième ‌fabricant mondial de puces mémoire et fournisseur clé de Nvidia, a été ⁠l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA grâce à sa ⁠position dominante dans le ‌secteur des puces mémoire à large bande passante (HBM).

L'action de la société sud-coréenne a bondi ​de 240% cette année, ce qui lui ‌à permis de dépasser la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière en mai, devenant ainsi ​la troisième entreprise asiatique, après la taïwanaise TSMC et sa compatriote Samsung Electronics, à avoir franchi ce cap.

Une cotation aux États-Unis viendrait s'ajouter à une liste ⁠d'autres grands noms au cours d'un second semestre qui s'annonce chargé pour la place new-yorkaise, avec une série d'introductions en Bourse liées notamment à l'IA, comme OpenAI et Anthropic, ainsi que le début, cette même semaine, de SpaceX, la société spatiale du milliardaire Elon Musk.

(Reportage Heekyong Yang à Séoul et Yantoultra Ngui à Singapour ; version française Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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