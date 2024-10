Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en ordre dispersé avec des résultats mitigés information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note indécise vendredi matin, une série de résultats trimestriels contrastés conduisant les investisseurs à marquer une pause après la série de records inscrits cette semaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones cède 0,2%, mais celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,5%, laissant entrevoir un début de séance en ordre dispersé.



Les marchés d'actions américains semblent se diriger malgré tout vers une sixième semaine consécutive de progression.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow prend pour l'instant autour de 0,9% tandis que le Nasdaq progresse plus timidement d'environ 0,2%.



A l'issue de cette semaine favorable, les investisseurs se trouvent aujourd'hui quelque peu tiraillés entre les solides résultats publiés hier soir par Netflix et la tentation de prises de bénéfices après des résultats plus mitigés de la part de poids-lourds de la cote.



D'un côté, l'optimisme des investisseurs a été alimenté par la publication de Netflix, qui bondit de plus de 6% en pré-ouverture après des chiffres de nouveaux abonnés et des bénéfices meilleurs que prévu.



Mais certains résultats de ténors du Dow Jones ont largement déçu.



Procter & Gamble a dévoilé un profit trimestriel au-dessus des attentes, mais son chiffre d'affaires s'est replié en dépit de l'effet porteur lié aux augmentations de prix.



La réaction la plus spectaculaire à une publication de résultats est toutefois celle subie par American Express, une autre composante du Dow, dont l'action chute de près de 4% en cotations avant-Bourse.



L'émetteur de cartes de crédit a publié des résultats satisfaisants, mais les investisseurs jugeaient ces performances bien intégrées dans son cours de Bourse, qui s'est envolé de 52% cette année.



Au final, l'ensemble mitigé de résultats publiés entre jeudi soir et ce matin pourrait empêcher les grands indices de Wall Street d'aller chercher de nouveaux records avant le week-end.



Ce vendredi marque par ailleurs la journée dite des 'trois sorcières' correspondant à l'expiration de toute une série d'options et de produits dérivés, ce qui entraîne généralement une certaine volatilité sur les marchés.



Côté statistiques, le Département du Commerce a fait état ce matin d'un repli de 0,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en septembre par rapport au mois précédent.



Les permis de construire de logements - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont de leur côté diminué de 2,9% le mois dernier.





