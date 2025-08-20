 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 888,55
0,00%
Wall Street en ordre dispersé avant Jackson Hole
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 22:18

*

Le Dow Jones gagne 0,11%, le S&P-500 perd 0,13% et le Nasdaq recule de 0,55%

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, les investisseurs ayant décidé de vendre certaines actions du secteur technologique avant le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,11%, ou 50,39 points, à 44.982,74 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 9,48 points, soit 0,13% à 6.402,74 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 118,36 points, soit 0,55% à 21.196,593 points.

Les valeurs technologiques, qui ont largement contribué à la reprise après le recul de Wall Street au mois d'avril, reculent. L'indice des nouvelles technologies .SPLRCT du S&P500 était à la baisse tandis que les secteurs de l'énergie, de la santé et des biens de consommation courante étaient en hausse.

"En prenant du recul, on voit qu'il s'agit davantage d'une rotation que d'une véritable liquidation", a expliqué Bryant van Cronkhite, gestionnaire de portefeuille chez Allspring. "Les valorisations technologiques semblent élevées dans le contexte actuel de dépenses excessives. J'ajouterais qu'il existe de nombreux segments du marché qui semblent très attractifs du point de vue des valorisations et qui ont été largement ignorés."

Certains investisseurs s'inquiètent également d'une ingérence du gouvernement américain dans le secteur privé. Deux sources ont déclaré mardi que le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, étudiait la possibilité que le gouvernement prenne une participation au capital des fabricants de semiconducteurs qui se voient attribuer des aides fédérales pour bâtir des usines aux Etats-Unis.

Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Intel

INTC.O et Micron MU.O ont tous reculé.

L'attention se porte également sur la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui se tiendra du 21 au 23 août.

Le président de la Fed Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi et ses propos seront scrutés afin d'obtenir des indications sur la politique monétaire, alors même que les investisseurs anticipent une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt en septembre, selon les données compilées par LSEG.

Aux valeurs, Target TGT.N a chuté après avoir nommé un nouveau directeur général et décidé de maintenir ses prévisions annuelles.

Estee Lauder EL.N reculait également après avoir dit prévoir un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, alors que l'entreprise est confrontée à la faiblesse persistante des marchés américain et chinois et à l'incertitude des droits de douane.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants:

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Carolina Mandl, à New York, Johann M Cherian et Sanchayaita Roy à Bangalore; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
165,2000 USD NASDAQ -0,81%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 938,31 Pts Index Ex +0,04%
ESTEE LAUDER RG-A
86,640 USD NYSE -3,73%
INTEL
23,5400 USD NASDAQ -6,99%
MICRON TECHNOLOGY
117,2100 USD NASDAQ -3,97%
NASDAQ Composite
21 172,86 Pts Index Ex -0,67%
NVIDIA
175,4000 USD NASDAQ -0,14%
S&P 500 INDEX
6 395,78 Pts CBOE -0,24%
TARGET
98,670 USD NYSE -6,37%
USA BENCHMARK 10A
4,311 Rates +0,08%
