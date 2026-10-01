Wall Street en ordre dispersé après des données sur l'inflation

L'enseigne « Wall Street » à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE)

par Chuck Mikolajczak

La Bourse de New York a ‌fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq ayant terminé en hausse, alors que des données moins élevées qu'attendu sur l'inflation aux ​Etats-Unis ont éloigné un peu aux yeux des investisseurs le spectre d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) dès octobre.

L'indice Dow Jones a cédé 0,86%, ou 443,87 points, à 50.906,05 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 19,30 points, soit 0,25%, à ​7.651,54 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 63,52 points (0,24%) à 26.861,06 points.

Le Nasdaq s'inscrit dans le vert pour un deuxième mois consécutif, au contraire du S&P-500 ​et du Dow Jones, lequel boucle septembre dans le rouge après ⁠cinq mois d'affilée de hausse.

Sur l'ensemble du troisième trimestre, le S&P-500 a pris 2,0%, le Nasdaq progressé de 2,5% ‌et le Dow Jones cédé 2,7%.

Un rapport du département américain du Commerce publié dans la journée indique que la hausse des prix de la consommation personnelle (PCE) a été moins importante qu'attendu et a ralenti en ​août.

Des données distinctes montrent que la croissance ‌du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a été revue à la hausse en lecture définitive au ⁠deuxième trimestre, dans le sillage d'une consommation solide et d'investissements en infrastructures pour l'intelligence artificielle (IA).

La hausse des prix du carburant aux Etats-Unis, en raison du conflit avec l'Iran, a alimenté les craintes de pressions inflationnistes plus larges et a fait grimper les rendements ⁠des bons du Trésor américain.

Les ‌responsables de la Fed, qui ont procédé à un resserrement monétaire lors de leur réunion de septembre, ⁠ont signalé que des hausses supplémentaires des taux pourraient être nécessaires si l'inflation ne ralentissait pas.

Selon des données FedWatch de CME, ‌les marchés misent désormais à environ 37% seulement sur une hausse des taux en octobre, contre 51% la veille ⁠et près de 71% une semaine plus tôt.

"Ce qui focalise le marché, c'est de savoir ⁠si l'économie continue de croître ‌et si elle peut tenir avec des taux d'intérêt plus élevés", a commenté Anthony Saglimbene, stratégiste en chef d'Ameriprise Financial, dans le ​Michigan.

"Pour l'instant, avec une économie qui progresse, avec des bénéfices solides (...), ‌le marché peut passer outre des taux d'intérêt plus élevés", a-t-il poursuivi. Mais "si ces taux restent à des niveaux élevés pendant longtemps (...), avec un possible poids ​sur la croissance ou la rentabilité des entreprises, alors il devrait y avoir rapidement une réaction négative sur les marchés".

La plupart des valeurs à forte croissance ont enregistré mercredi des gains, dont Amazon, Apple, Nvidia et Alphabet, qui ont permis aux technologies ⁠d'être l'un des rares secteurs majeurs du S&P-500 à finir en hausse.

A noter également, Hewlett Packard Enterprise a grimpé de 3,9% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires et annoncé un accord de 1,2 milliard de dollars avec Vultr.

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(Rédigé par Jean Terzian)