Wall Street en ordre dispersé à l'issue d'une séance très volatile

Des tableaux de cotations à la Bourse de New York le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, au terme d'une séance marquée par une forte volatilité et des ventes massives d'actions technologiques, à quelques jours des premiers pas boursiers de SpaceX.

Le Dow Jones a pris 0,17%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a perdu 0,97% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,26%.

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