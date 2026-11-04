Wall Street en nette hausse dans le sillage des "midterms"

par Noel Randewich et Shashwat Chauhan

La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi alors que les résultats des élections de mi-mandat au Congrès américain dessinaient une victoire écrasante des démocrates, avec pour effet d'atténuer l'incertitude politique et de soutenir les prises de risque, même si un pan lié à l'intelligence artificielle (IA) a décliné par crainte de régulation accrue.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 3%, ou 1.569,40 points, à 53.356,12 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 119,7 points, soit 1,6%, à 7.688,62 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 364,50 points (1,4%) à 25.736,51 points.

Le Parti démocrate a remporté mardi soir la majorité dans les deux chambres du Congrès, en infligeant notamment au Parti républicain des revers historiques dans de traditionnels bastions conservateurs, à l'issue de "midterms" que nombre d'électeurs ont vu comme un référendum contre la politique de Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier 2025.

Certaines grandes valeurs technologiques ont grimpé mercredi à Wall Street, en raison de la perspective d'un développement plus lent des infrastructures d'IA, ce qui leur profiterait, tandis que, à l'inverse, des firmes plus petites impliquées dans la construction de centres de données ont subi des pertes.

Par ailleurs, l'hypothèse que le prochain Congrès pousse Donald Trump à mettre fin rapidement à la guerre en Iran a fait chuter les prix du pétrole et renforcé la confiance des investisseurs à l'égard d'un éventail plus large de secteurs.

Le dollar a reculé face à un panier de devises, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à échéance longue ont décliné.

Déjà sous pression en raison de l'inquiétude des investisseurs à propos des dépenses massives effectuées par les géants technologiques, le secteur de l'IA a subi des "vents contraires", a noté Scott Chronert, directeur de stratégie chez Citi Research.

"Si vous modifiez la vitesse à laquelle les 'data centers' sont construits, vous touchez à la trajectoire fondamentale de nombre de fournisseurs", a-t-il ajouté.

Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O , poids lourds de l'IA, ont tous deux pris mercredi plus de 6%, tandis que Meta META.O et Alphabet GOOGL.O ont progressé respectivement de 1,4% et 3,2%. Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O et Hut 8 HUT.O ont plongé, de même qu'Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O .

L'indice des semiconducteurs .SOX a cédé 3,1%, s'établissant à un creux de six mois.

Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, l'énergie .SPNY subissant le repli le plus important (4,8%).

A noter, SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O , détenues par Elon Musk, ont reculé de plus de 3%. L'homme d'affaires a dépensé près d'un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains lors des "midterms", notamment au Texas, où sont basées les deux sociétés.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)