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Wall Street en nette hausse dans le sillage des "midterms"
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 06:45

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Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Noel Randewich et Shashwat Chauhan

La Bourse de New ‌York a fini en nette hausse mercredi alors que les résultats des élections de mi-mandat au Congrès américain dessinaient une victoire ​écrasante des démocrates, avec pour effet d'atténuer l'incertitude politique et de soutenir les prises de risque, même si un pan lié à l'intelligence artificielle (IA) a décliné par crainte de régulation accrue.

L'indice Dow Jones a gagné 3%, ou 1.569,40 points, à 53.356,12 ​points.

Le S&P-500, plus large, a pris 119,7 points, soit 1,6%, à 7.688,62 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 364,50 points (1,4%) à 25.736,51 points.

Le Parti ​démocrate a remporté mardi soir la majorité dans les deux ⁠chambres du Congrès, en infligeant notamment au Parti républicain des revers historiques dans de traditionnels bastions conservateurs, à l'issue ‌de "midterms" que nombre d'électeurs ont vu comme un référendum contre la politique de Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier 2025.

Certaines grandes valeurs technologiques ont grimpé mercredi à Wall Street, en ​raison de la perspective d'un développement plus ‌lent des infrastructures d'IA, ce qui leur profiterait, tandis que, à l'inverse, des firmes ⁠plus petites impliquées dans la construction de centres de données ont subi des pertes.

Par ailleurs, l'hypothèse que le prochain Congrès pousse Donald Trump à mettre fin rapidement à la guerre en Iran a fait chuter les prix du pétrole et renforcé la ⁠confiance des investisseurs à ‌l'égard d'un éventail plus large de secteurs.

Le dollar a reculé face à un panier de devises, tandis ⁠que les rendements des bons du Trésor américain à échéance longue ont décliné.

Déjà sous pression en raison de l'inquiétude des ‌investisseurs à propos des dépenses massives effectuées par les géants technologiques, le secteur de l'IA a subi ⁠des "vents contraires", a noté Scott Chronert, directeur de stratégie chez Citi Research.

"Si vous modifiez ⁠la vitesse à laquelle les 'data centers' ‌sont construits, vous touchez à la trajectoire fondamentale de nombre de fournisseurs", a-t-il ajouté. Microsoft et Amazon, poids lourds de l'IA, ​ont tous deux pris mercredi plus de 6%, tandis que Meta ‌et Alphabet ont progressé respectivement de 1,4% et 3,2%. Les opérateurs de centres de données IREN et Hut 8 ont plongé, de même qu'Applied ​Digital et Core Scientific.

L'indice des semiconducteurs a cédé 3,1%, s'établissant à un creux de six mois.

Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, l'énergie subissant le repli le plus important (4,8%).

A noter, SpaceX et ⁠Tesla, détenues par Elon Musk, ont reculé de plus de 3%. L'homme d'affaires a dépensé près d'un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains lors des "midterms", notamment au Texas, où sont basées les deux sociétés.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow ​Jones et le S&P ..

(version française Jean Terzian)

Midterms
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