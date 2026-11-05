Vers un nouveau rapport de forces entre Trump et démocrates sur l'économie

Élections de mi-mandat américaines de 2026

par Howard Schneider

Droits de douane, prix du pétrole, dérégulation de la ‌politique de santé ou encore développement de l'intelligence artificielle (IA): si le président Donald Trump va conserver la main, les démocrates auront une voix plus ​importante dans les débats sur un ensemble de politiques économiques aux Etats-Unis après leur gain du contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat.

Bien que le Congrès ne dispose pas d'une autorité pleine et directe sur des questions telles que les droits de douane, l'immigration et l'environnement, il a le ​contrôle des finances du pays et des emprunts, ce qui constitue des leviers puissants que le Parti démocrate pourrait utiliser pour contraindre le locataire républicain de la Maison blanche à négocier.

A l'issue ​d'une campagne électorale marquée par les inquiétudes des Américains sur le coût ⁠élevé de la vie, le problème du pouvoir d'achat pourrait s'inscrire comme la pierre angulaire des efforts parlementaires des démocrates, et concerner, ‌par lien de cause à effet, la politique de droits de douane et les mesures énergétiques décidées par Donald Trump.

Les prochaines semaines et prochains mois révéleront les priorités des chefs de file démocrates au Congrès, et l'habileté de ceux-ci ​dans les négociations avec les républicains.

Il est possible que ‌la nouvelle donne au Capitole, à compter du 3 janvier prochain, ait aussi des répercussions sur la ⁠Réserve fédérale (Fed). Les démocrates devraient prôner une lutte renforcée contre l'inflation, à rebours des baisses de taux réclamées régulièrement par Donald Trump.

"Les politiques importantes qui peuvent être mises en oeuvre rapidement, à savoir les politiques commerciale et étrangère, relèvent toujours de la branche exécutive et, dans ces domaines, les ⁠pouvoirs de Donald Trump demeurent globalement ‌sans entrave", a commenté Christopher Hodge, économiste en chef aux Etats-Unis pour Natixis, dans une analyse à propos des ⁠résultats des 'midterms' indiquant une victoire démocrate massive.

"Mais avec des majorités confortables à la Chambre des représentants et au Sénat, les démocrates peuvent réellement menacer ‌d'un 'shutdown' du gouvernement fédéral et ne pas relever le plafond de la dette à moins d'obtenir des concessions", a-t-il ajouté, citant ⁠par exemple des remboursements de soins supprimés dans le cadre d'une réforme budgétaire soutenue par Donald Trump.

Le ⁠sénateur démocrate Ron Wyden, qui prendra ‌en janvier la tête de la commission des Finances de la chambre haute, a donné un aperçu des discussions à venir, promettant mercredi d'oeuvrer à ​ce que "les ultra-riches et les multinationales versent une juste part" d'impôts et à ‌ce que le Congrès "retrouve son autorité sur la politique commerciale" des Etats-Unis.

Donald Trump dispose toutefois d'un droit de veto, et les démocrates ne devraient pas avoir une majorité suffisante ​au Congrès pour annuler de telles décisions du président républicain.

Faute d'accord entre les deux partis sur le budget, les opérations du gouvernement et les dépenses publiques devront être interrompues - une période de "shutdown" souvent propice à faire avancer les négociations.

"Historiquement, les 'midterms' marquent un virage sournois pour la politique ⁠budgétaire", a écrit Ed Al-Hussainy, stratégiste chez Columbia Threadneedle Investments, citant l'accord sur le budget conclu quand les républicains ont pris le contrôle du Congrès lors du premier mandat du président démocrate Bill Clinton et les coupes budgétaires sous le président démocrate Barack Obama après que les républicains ont gagné la majorité à la Chambre lors des élections de 2010.

"Le point de pression naturel arrive au moment des négociations sur le plafond de la dette", qui commenceront en fin d'année prochaine, a-t-il ajouté, alors qu'il s'agit d'une question primordiale pour que les Etats-Unis puissent continuer d'emprunter.

(Howard Schneider, avec ​la contribution d'Andrea Shalal; version française Jean Terzian)