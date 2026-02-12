Wall Street en nette baisse, plombée par le repli de la "tech"

par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, le Nasdaq cédant 2%, alors que les investisseurs ont continué de se détourner des valeurs technologiques sur fond de préoccupation accrue à propos des perturbations que pourrait engendrer l'intelligence artificielle (IA) dans certains secteurs.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,34%, ou 669,42 points, à 49.451,98 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 108,71 points, soit 1,57%, à 6.832,76 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 469,32 points (2,03%) à 22.597,15 points.

Si les principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains en début de séance, cette tendance s'est inversée, les investisseurs privilégiant des secteurs dits défensifs, dont les services publics .SPLRCU et l'immobilier .SPLRCR , à la veille de données sur l'inflation.

Les résultats trimestriels peu enthousiasmants de Cisco Systems CSCO.O ont nourri les inquiétudes à l'égard des technologies. Le groupe a cédé 12,3%, soit son repli sur une journée le plus important depuis mai 2022.

Des géants technologiques dont Apple AAPL.O , Nvidia

NVDA.O et Amazon AMZN.O ont décliné, pesant particulièrement sur le S&P-500.

Le marché voit à la fois que "des secteurs et industries peuvent accroître leur productivité grâce aux investissements dans l'IA, mais que d'un autre côté, des industries vont être perturbées par l'IA", a commenté Jack Herr, analyste chez GuideStone Funds.

"Nous considérons qu'il s'agit d'une année lors de laquelle l'IA doit 'prouver'. Des retours sur investissement doivent être constatés", a-t-il ajouté.

La publication mercredi d'un rapport mensuel sur l'emploi meilleur qu'attendu a alimenté les craintes que la Réserve fédérale américaine (Fed) se montre davantage réticente à réduire les taux d'intérêt.

Les investisseurs attendent désormais, vendredi, le rapport sur les prix à la consommation aux Etats-Unis en janvier.

A noter, le bond de plus de 10% d'Equinix EQIX.O , principal opérateur de centres de données, qui a dit anticiper un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes, misant sur une forte demande liée à l'IA. Ses gains ont contribué grandement à la performance du secteur immobilier.

HP HPQ.N et Dell Technologies DELL.N ont perdu respectivement 4,5% et 9% après que Lenovo a prévenu de pressions sur les livraisons en raison d'une pénurie de puces.

