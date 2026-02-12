Wall Street a fini en nette baisse avant l'inflation américaine, le Nasdaq a perdu 2%

Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en net recul jeudi, attendant avec appréhension de nouveaux chiffres d'inflation aux Etats-Unis tout en continuant de délaisser le secteur technologique.

Le Dow Jones a perdu 1,34%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de 2,03% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,57%.

La place américaine avait pourtant démarré la séance dans le vert.

"Au cours des deux derniers jours, les actions ont progressé à l'ouverture, avant de baisser lourdement, les espoirs déçus en matière d'intelligence artificielle (IA) coïncidant avec des rapports économiques peu encourageants", souligne Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Dernier indicateur en date accueilli par le marché, les ventes de logements anciens ont reculé en janvier aux Etats-Unis alors même que le pouvoir d'achat des acquéreurs s'est amélioré, d'après le rapport mensuel de la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

La veille, le rapport officiel sur le marché du travail américain avait surpris le marché, avec plus d'emplois créés qu'attendu en janvier, et un taux de chômage plus faible.

Mais ce même rapport avait fait état d'un emploi morose sur toute l'année 2025.

Cette faiblesse sur le plan des données associée à des commentaires de responsables de la Réserve fédérale (Fed) appelant à un maintien des taux "n'est pas prometteuse pour les bénéfices" et plombe les cours, assure auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

Selon lui, "cette année, l'inflation va s'avérer bien plus importante que la croissance ou l'emploi pour la Fed".

En conséquence, la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) du mois de janvier sera particulièrement scrutée vendredi.

Jeudi, le marché a aussi été miné par de nouvelles ventes des valeurs technologiques. Nvidia a cédé 1,61%, Apple 5% et Meta 2,82%.

Christopher Low note "des prises de bénéfices après une hausse spectaculaire du secteur l'année dernière".

Le marché reste aussi à cran face aux immenses dépenses dédiées au développement de l'IA et aux enjeux pour certains modèles d'affaires, en particulier des développeurs de logiciels.

Sur le marché obligataire, après s'être tendu jusqu'à 4,20% la veille, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain reprenait son souffle. Il s'établissait à 4,10% vers 21H20 GMT, contre 4,17% à la clôture mercredi.

Côté entreprises, le groupe américain de restauration rapide McDonald's (+2,74% à 332,08 dollars) a profité de l'accélération de son activité au quatrième trimestre, en particulier aux Etats-Unis. Le groupe a aussi annoncé qu'il prévoyait d'ouvrir davantage de restaurants cette année.

Le chiffre d'affaires a progressé de 9,7% sur un an, à 7 milliards de dollars, selon un communiqué publié mercredi, contre 6,9 milliards estimés par les analystes.

Le fabricant de sabots en caoutchouc Crocs (+19,01% à 98,46 dollars) s'est envolé après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le dernier trimestre. Ses prévisions pour le trimestre en cours ont aussi positivement surpris les analystes.

Restaurant Brands International, qui chapeaute Burger King, a reculé de 6,15% à 66,35 dollars. D'octobre à décembre 2025, l'entreprise a fait un peu mieux qu'attendu, mais la hausse du coût des matières premières, en particulier du boeuf, a fait fondre son bénéfice.

Nasdaq