Wall Street en nette baisse avec un regain d'inquiétude sur le M-O

par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, le Nasdaq confirmant une correction par rapport à son record de clôture du 29 octobre dernier, alors que les investisseurs s'inquiétaient d'une possible escalade dans la guerre des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, un conflit qui a provoqué un bond des prix pétroliers et alimenté les craintes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,01%, ou 469,38 points, à 45.960,11 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 114,74 points, soit 1,74%, à 6.477,16 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 521,74 points (2,38%) à 21.408,08 points.

Le Nasdaq a perdu jeudi plus de 2,3% et enregistré depuis son pic de clôture d'octobre dernier une baisse de 10,7%, confirmant qu'il se trouvait depuis lors en correction.

Notant que, depuis le début de la guerre avec l'Iran le 28 février, les marchés ont eu tendance à s'affaiblir les vendredis, Peter Tuz a déclaré qu'il était possible que le S&P-500 suive la même trajectoire que le Nasdaq.

"Après trois bonnes années pour les marchés, un repli de 10% à 20% ne devrait surprendre personne", a dit le président de Chase Investment Counsel.

"Nous en avons eu (un repli) l'an dernier" au moment de l'annonce des vastes droits de douane américains dits réciproques, a-t-il ajouté. "De mauvais indicateurs techniques pourraient toutefois encourager à vendre et à dissuader de tout achat jusqu'à ce que la situation ne se décante".

Donald Trump a soufflé le chaud et le froid à propos de l'Iran, le président américain déclarant que Téhéran souhaitait ardemment sceller un accord tout en menaçant de "semer l'enfer" si cela n'était pas le cas. Il a prévenu également jeudi que prendre le contrôle du pétrole iranien était une option.

Un représentant iranien de haut rang a décrit les propositions de Washington comme "à sens unique et injustes", tout en indiquant que la porte n'était pas fermée.

Reste que l'absence d'avancées concrètes vers une issue au conflit de près de quatre semaines a fait grimper les prix du pétrole, le Brent LCOc1 prenant jeudi plus de 5%.

Les principaux indices de Wall Street ont ainsi plongé, effaçant les gains enregistrés mercredi dans un contexte d'optimisme sur une possible désescalade au Moyen-Orient.

Face à la crainte que la hausse des prix du pétrole ne génère un regain de l'inflation, les banques centrales voient leurs politiques monétaires se compliquer. Les traders ne misent désormais plus sur une quelconque baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année, alors qu'avant le conflit, selon FedWatch de CME, deux baisses étaient anticipées.

Des données publiées dans la journée montrent que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis a légèrement augmenté, suggérant que le marché du travail américain est stable.

Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé jeudi dans le rouge, dont les services de communication .SPLRCL et les technologies .SPLRCT , qui ont cédé respectivement 3,5% et 2,7%. A l'inverse, l'énergie .SPNY a signé la plus forte hausse, progressant de 1,6%.

Côté valeurs, Meta META.O , propriétaire d'Instagram, a chuté de près de 8% tandis qu'Alphabet GOOGL.O , maison-mère de Google, a reculé de plus de 3% à la suite d'un verdict en Californie les déclarant coupables de négligence à propos des effets néfastes des réseaux sociaux pour les jeunes.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)