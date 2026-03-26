Attaques d'Israël: le Liban saisit le Conseil de sécurité de l'ONU

De la fumée s’élève du site d’une frappe aérienne israélienne qui a visé le village libanais de Dayr Seryan, dans le sud du pays, le 25 mars 2026 ( AFP / - )

Beyrouth a annoncé jeudi saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour les actions israéliennes qui "menacent la souveraineté" du pays, où au moins cinq personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes.

A l'heure où Washington semble chercher une porte de sortie diplomatique à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, Israël affiche de son côté sa détermination à intensifier ses opérations militaires au Liban contre le mouvement Hezbollah, allié de Téhéran.

Une source militaire sur le terrain a indiqué à l'AFP que l'armée israélienne "avance un peu plus chaque jour, mais lentement", dans la zone frontalière.

Les soldats israéliens ont notamment progressé vers Taybé, où le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques contre l'armée israélienne, a-t-elle précisé.

Les frappes israéliennes se sont par ailleurs poursuivies jeudi dans le sud du Liban, où au moins cinq personnes ont été tuées dans deux localités, selon l'Agence de presse officielle ANI.

Un photographe de l'AFP a vu un bâtiment partiellement effondré et de la fumée s'élevant des décombres dans un village de la région de Nabatiyeh, alors que les secouristes et les pompiers s'activaient sur place.

A l'issue du conseil des ministres, le ministre de l'Information Paul Morcos a annoncé que le Liban allait saisir le Conseil de sécurité de l'ONU.

Une décision motivée par "le bombardement de la plupart des ponts du Litani", fleuve qui sépare une partie du sud du reste du pays, "le déplacement massif forcé des habitants", et "la progression des troupes israéliennes sur le territoire libanais, accompagnée de destructions (..) qui menacent la souveraineté du Liban et l'intégrité de son territoire", a-t-il détaillé.

Selon un nouveau bilan jeudi du ministère de la Santé, les frappes israéliennes ont tué 1.116 personnes depuis le début des hostilités entre le Hezbollah et Israël le 2 mars, dont 121 enfants, fait plus de 3.000 blessés et plus d'un million de déplacés.

- Manifestation pro-Iran -

L'armée israélienne a annoncé de son côté jeudi la mort "au combat" d'un soldat dans le sud du Liban, qui porte à trois le nombre de soldats israéliens tués dans le sud du pays depuis le 2 mars.

Elle a par ailleurs affirmé jeudi avoir tué 700 membres du Hezbollah depuis le début de la guerre. Le mouvement chiite de son côté n'annonce jamais le nombre de ses combattants tués.

Le Hezbollah a revendiqué une série d'attaques contre les troupes israéliennes, annonçant avoir visé la ville israélienne de Nahariya et une caserne au nord de cette localité.

Les services de secours israéliens ont indiqué qu'un homme avait été tué dans les environs de Nahariya par une roquette tirée depuis le Liban.

Dans ce pays, les quatre ministres affiliés au Hezbollah et à son allié Amal ont boycotté jeudi le conseil des ministres pour protester contre la décision du ministre des Affaires étrangères d'expulser l'ambassadeur d'Iran, en raison de son "ingérence" dans les affaires libanaises.

Devant l'ambassade iranienne, des dizaines de personnes ont manifesté leur soutien à la République islamique, brandissant des drapeaux iraniens et de la formation chiite, scandant "Mort à l'Amérique, Mort à Israël!", selon une équipe de l'AFP.

"Nous sommes contre cette décision du gouvernement", dit à l'AFP Elham al-Mokdad, une des protestataires, devant le bâtiment situé à la lisière de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah bombardé par Israël.

Le Comité de protection des journalistes (CPJ) a appelé jeudi à une enquête indépendante après la mort de Hussain Hamoud, journaliste indépendant qui travaillait pour la chaîne Al Manar affiliée au Hezbollah, tué la veille par une frappe israélienne à Nabatiyeh.